Stock Market: रेपो रेट नहीं बदलने के बावजूद शेयर बाजार में तेजी, उधर राजेश एक्सपोर्ट्स में फिर लगा लोअर सर्किट

सुबह 10 बजकर 22 मिनट पर बीएसई सेंसेक्स 0.32 फीसदी या 237 अंक की बढ़त के साथ 74,597 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.27 फीसदी या 64 अंक की बढ़त के साथ 23,480 पर ट्रेड करता दिखा। बात करें ब्रॉडर मार्केट कि तो निफ्टी मिडकैप 0.43 फीसदी और निफ्टी स्मॉलकैप 0.39 फीसदी की बढ़त के साथ ट्रेड करते दिखे। सेक्टर के हिसाब से निफ्टी रियल्टी और निफ्टी मीडिया बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन निफ्टी मेटल और निफ्टी ऑयल एंड गैस का प्रदर्शन कमजोर दिखा।