New York से New Delhi तक जानिए कितना महंगा या सस्ता हुआ Gold और Silver

नई दिल्ली। सोने और चांदी के दाम ( Gold And Silver Price Today ) में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। यह सिलसिला दुनियाभर के सभी बाजारों में देखने को मिल रहा है। नई दिल्ली ( New Delhi ) से न्यूयॉर्क ( New York ) तक में सोना ( Gold Rate Today ) सभी निवेशकों का फेवरेट बना हुआ है। इसका एक कारण है कोरोना वायरस लॉकडाउन ( Coronavirus Lockdown ) के कारण इकोनॉमी में अस्थिरता पैदा होना। ऐसी स्थिति में निवेशकों का रुझान शेयर बाजार ( Share Market ) और दूसरे निवेश विकल्पों की जगह कीमती धातुओं की ओर चला जाता है। अगर बात आज की करें तो नई दिल्ली में सोने और चांदी के दाम ( Gold And Silver Price ) में बढ़त देखने को मिल रहा है। जबकि विदेशी बाजार ठंडे पड़े हुए हैं। आइए आपको भी बताते हैं कि सोने और चांदी की कीमत ( Gold And Silver Price Hike ) किस स्तर पर कारोबार कर रही है।

भारतीय वायदा बाजार में सोना और चांदी

पहले बात भ्भारतीय वायदा बाजार की करें तो मंगलवार को सोना और चांदी बढ़त पर दिखाई दे रहे हैं। पहले बात सोने की तो दोपहर एक बजे 116 रुपए की तेजी के साथ 47142 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा है। जबकि आज सोने के दाम ाुबह 9 बजे 27180 रुपए प्रति किलोग्राम पर खुले थे। बात चांदी की करें तो समान समय पर चांदी 280 रुपए की बढ़त के साथ 47673 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। जबकि आज सुबह चांदी 47642 रुपए प्रति किलोग्राम पर खुली थी।

विदेशी बाजारों में सोना और चांदी

दूसरी ओर विदेशी बाजारों में सोना और चांदी हल्के दबाव में दिखाई दे रहे हैं। न्यूयॉर्क के कॉमेक्स बाजार में सोना महज 4 डॉलर की बढ़त के साथ 1731 डॉलर प्रति ओंस पर कारोबार कर रहा है। जबकि 17.51 डॉलर प्रति ओंस की कीमत पर कारोबार कर रही है। लंदन में सोने के दाम 3 पाउंड की गिरावट के साथ 1368 पाउंड प्रति ओंस पर कारोबार कर रहा है। जबकि चांदी 13.77 पाउंड पर कारोबार कर रही है। यूरोपीय मार्केट में 1523 यूरो के साथ सपाट है। जबकि 15.36 यूरो पर कारोबार कर रही है।