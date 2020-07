कितना सस्ता हो गया है Gold, Silver Price में भी आई गिरावट

नई दिल्ली। आज भारत के वायदा बाजार में सोना और चांदी ( Gold And Silver ) सस्ता दिखाई दे रहा है। शुक्रवार के मुकाबले आज सुबह सोना और चांदी गिरावट ( Gold And Silver Price ) के साथ खुले थे। जानकारों की मानें तो आज भारतीय शेयर बाजार ( Share Market ) में तेजी माहौल देखने को मिल रहा है। जिसकी वजह से सोना और चांदी में निवेशकों की दिलचस्पी कम ही देखने को मिल रही है। वैसे सोना ( Gold Price Today ) 49 हजार प्रति दस ग्राम के इर्दगिर्द ही दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर चांदी के दाम ( Silver Price ) भी 53 हजार के स्तर के स्तर के आसपास टहल रही है। आपको बता दें कि सोना और चांदी के दाम ( Gold And Silver Price Today ) में इस साल 25 फीसदी की तेजी देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर सोने का आयात भी 94 फीसदी तक कम हो चुका है। आइए आपको भी बताते हैं कि मौजूदा समय में सोना और चांदी की किस स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।

भारत में सोना और चांदी हुआ सस्ता

पहले बात सोने के दाम की करें तो मौजूदा समय में सोने की कीमत सुबह 11 बजकर 45 मिनट पर 37 रुपए प्रति दस ग्राम की गिरावट के साथ 48930 रुपए प्रति दा ग्राम पर कारोबार कर रहा था। जबकि आज सुबह सोना 48910 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला था। इससे पहले शुक्रवार को सोना 48967 रुपए प्रति दस ग्राम पर बंद हुआ था। बात चांदी की करें तो चांदी की कीमत में समान समय पर 74 रुपए प्रति दस ग्राम की गिरावट देखने को मिल रही है।जिसकी वजह से दाम 52825 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गए हैं। जबकि आज चांदी 52819 रुपए प्रति किलोग्राम पर खुली थी। वहीं शुक्रवार को चांदी 52899 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

विदेशी बाजारों में सोना और चांदी

वहीं दूसरी ओर विदेशी बाजारों में सोना और चांदी की कीमत सपाट स्तर पर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यूयॉर्क के कॉमेक्स बाजार में सोना 1800 डॉलर प्रति ओंस पर कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी में 19.73 डॉलर प्रति ओंस पर कारोबार कर रहा है। वहीं दूसरी ओर यूरोपीय बाजार में सोना 1580 यूरो और चांदी 17 यूरो प्रति ओंस पर कारोबार कर रहा है। वहीं लंदन में सोना 1443 पाउंड और चांदी 15.40 पाउंड प्रति पाउंड पर कारोबार कर रहा है।