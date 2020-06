Gold Futures Price : New Delhi से New York और Europe से London तक जानें कितना सस्ता हुआ Gold And Silver

नई दिल्ली। दुनिया में अनलॉक का प्रोसीजर शुरू हो चुका है। जिसकी वजह से आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। वहीं दुनियाभर के शेयर बाजारों ( Share Markets ) में भी तेजी देख्खने को मिली है। जिसकी वजह से निवेशकों का रुझान इक्विटी बाजारों ( Equity Markets ) की ओर बढ़ा है। ऐसा होने से सोना और चांदी की कीमत ( Gold And Silver Price Today ) में गिरावट देखने को मिली है। भारतीय वायदा बाजार ( Indian Futures Market ) में सोना और चांदी के दाम ( Gold And Silver Prices ) 350 रुपए से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर विदेशी बाजारों में भी सोना गिरा है। न्यूयॉर्क ( New York ) और लंदन ( London ) के बाजारों में सोने की कीमत ( Gold Price Today ) में भारी गिरावट देखने को मिली है। आइए आपको भी बताते हैं कि देश से लेकर विदेशों तक में सोने और चांदी के दाम क्या हो गए हैं।

भारतीय वायदा बाजार में सोना हुआ सस्ता

आज सुबह से सोने की कीमत में गिरावट देख्खने को मिल रही है। भारतीय वायदा बाजार में दोपहर 12 बजे सोने के दाम 387 रुपए प्रति दस ग्राम की गिरावट के साथ 46309 रुपए प्रति दस ग्राम की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। जबकि आज सोने के दाम 46401 रुपए प्रति दस ग्राम पर खुले थे, वहीं कल रात 11 बजकर 30 मिनट पर सोना 46696 रुपए प्रति दस ग्राम पर बंद हुआ थाा।

जबकि चांदी की बात करें तो दोपहर 12 बजे 381 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट के साथ 48430 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा है। जबकि आज सुबह चांदी 48474 रुपए प्रति किलोग्राम पर खुली थी। आपको बता दें कि गुरुवार रात चांदी के दाम बाजार में 11 बजकर 30 मिनट पर 48811 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

विदेशी बाजारों में भी सोना टूटा

वहीं बात विदेशी बाजारों की करें तो वहां भी सोने के दाम में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। न्यूयॉर्क में सोना 16 डॉलर प्रति ओंस टूटा जिसके बाद दाम 1711 डॉलर प्रति ओंस पर आ गए हैं। जबकि लंदन में सोने के दाम करीब 19 पाउंड प्रति ओंस की गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके बाद दाम 1351 पाउंड प्रति ओंस पर कारोबार कर रहा है। यूरोपीय बाजारों में सोना करीब 9 यूरो प्रति ओंस की गिरावट के साथ 1503 यूरो प्रति ओंस पर कारोबार कर रहा है। वहीं दूसरी ओर चांदी के इन सभी बाजारों सपाट देखने को मिल रहे हैं। कॉमेक्स पर करीब 18 डॉलर, यूरोप में करीब 16 यूरो और लंदन में करीब 14 पाउंड प्रति ओंस पर कारोबार कर रही हैं।