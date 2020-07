पहली तिमाही नतीजों के साथ शिव नाडर ने HCL चेयरमैन पद से दिया इस्तीफा, जानें कौन संभालेगा कंपनी की बागडोर

नई दिल्ली : HCL Tech के चेयरमैन शिव नाडर ( HCL CHAIRMAN SHIV NADAR ) ने कंपनी की तिमाही रिपोर्ट पेश करने के साथ अपने पद से इस्तीफा ( SHIV NADAR STEP DOWN FROM HCL CHAIRMANSHIP ) दे दिया है। शिव के बाद अब कंपनी की बागडोर उनकी बेटी रोशनी संभालेगी। कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग के दौरान ये बात कही।

Loan वसूली के लिए गुंडागर्दी की नहीं होगी इजाजत, RBI ने ARC कंपनियों को दी चेतावनी

शेयर बाजार ( Share Market ) को दी जानकारी- कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रोशनी नाडर मल्होत्रा ( Roshni Nadar malhotra will be new chairman ) को बोर्ड और कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया है। रोशनी अभी कंपनी में नॉन-एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर थीं। फाइलिंग में कहा गया है कि शिव नाडर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ( Managing Director ) और चीफ स्ट्रैटजी ऑफिसर बने रहेंगे।

इसी के साथ कंपनी ने तिमाही रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया गया है कि कंपनी ने अप्रैल-जून 2019 की तिमाही में 2,220 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी की आय 8.6 प्रतिशत बढ़कर 17,841 करोड़ रुपये रही, जो इससे पिछले साल समान तिमाही में 16,425 करोड़ रुपये थी। हालांकि, मार्च 2020 तिमाही के मुकाबले आय में करीब चार प्रतिशत की कमी हुई है।

24 घंटे में मुकेश अंबानी को दूसरा बड़ा झटका, Reliance- Saudi Aramco डील पर लटकी तलवार

शेयर होल्डर्स को मिलेगा डिविडेंड ( Dividend ) - कंपनी ने अपने शेयरधारकों ( Share holder ) को 2 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड ( Share Dividend ) देने की घोषणा की है। जून तिमाही के खत्म होने के साथ ही कंपनी ने 7 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को शामिल किया है।

कंपनी की रिपोर्ट पेश करने के साथ ही शेयर मार्केट में कंपनी के शेयरों में उछाल नोटिस किया गया है। कंपनी के शेयर 2 फीसदी से ज्यादा के उछाल के साथ 642 रुपए प्रति शेयर पहुंच गए।