बिना रिस्क के Share Market से पैसा कमाने का जरिया है Value Funds, जानें कमाई का तरीका

नई दिल्ली: Share Market में कमाई का सीधा फंडा है जितना रिस्क उतनी कमाई और यही वजह है कि आम आदमी शेयर मार्केट से दूरी में ही भलाई समझता है। लेकिन शेयर मार्केट ही ऐसी जगह है जहां थोड़ा पैसा लगाकर आप जबरदस्त कमाई कर सकते हैं और यही वजह है कि शेयर मार्केट सभी को आकर्षित करता है। आपको बता दें कि अगर आपको लगता है कि सिर्फ रिस्क के साथ ही शेयर मार्केट में कमाई हो सकती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं हैं क्योंकि यहां भी कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जो रिस्क फ्री होते हैं मतलब जिनमें कमाई होना लगभग तय होता है। इसीलिए इसमें पैसा लगाकर आप रिस्क फ्री कमाई कर सकते हैं।

इक्विटी फंड्स एक ऐसा ही निवेश हैं और इक्विटी फंड्स ( Equity funds )की ही कैटेगरी में आने वाले Value Funds आपकी कमाई का जरिया बन सकते हैं। जून तिमाही में इन फंड्स ने काफी अच्छा परफार्मेंस दिया है। जिसके चलते लोग एक बार फिर से इन वैल्यू फंड्स ( Invest in Value Funds ) की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। सिर्फ जून तिमाही में इन शेयर्स ने लगभग 27 फीसदी का रिटर्न दिया है। सबसे बड़ी बात ये है कि इन Value Funds ने large, multi और mid-cap funds तीनों ही कैटेगरी में शानदार रिटर्न दिये हैं। आपको बता दें कि शेयर बाजार में पैसा जितने कम टाइम के लगाया जाता है रिस्क उतना ही ज्यादा होता है।

क्यों करना चाहिए value funds में निवेश-

जून तिमाही ( कोरोना की वजह से लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं लॉकडाउन से गुजर रही थी ) में भी इन फंड्स की कमाई ने अगर आपको इनमें इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित नहीं किया तो हम आपको बताते हैं कि क्यों फिलहाल इन शेयर्स में निवेश का बेस्ट टाइम है।