ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचे दिल्ली में Diesel Price पहली बार 81 रुपए के पार

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली समेत चारों महानगरों में डीजल की कीमत ( Diesel Price Today ) में लगातार दूसरे दिन और जुलाई के महीने में तीसरे दिन इजाफा देखने को मिला; इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में डीजल के दाम ऐतिहासिक स्तर पर ( Diesel Price at Historical Level in Delhi ) पहुंचते हुए 81 रुपए प्रति लीटर पार कर गए हैं। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब देश में डीजल का स्तर 81 रुपए को पार कर गया है। वैसे भी राजधानी दिल्ली में डीजल के दाम ( Diesel Price in Delhi ) में पेट्रोल से ज्यादा है। आंकड़ों की मानें तो देश में डीजल की कीमत ( Diesel Price Hike ) में 10 पैसे प्रति लीटर से लेकर 12 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पेट्रोल की कीमत ( Petrol Price Today ) में लगातार 14 वें दिन कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है'। आइए आपको भी बताते हैं कि देश के चारों महानगरों पेट्रोल और डीजल के दाम ( Petrol Diesel Price Today ) कितने हो गए हैं।

डीजल के दाम ऐतिहासिक स्तर पर

आईओसीएल से मिली जानकारी के अनुसार देश के चारों महानगरों में डीजल की कीमत में 10 पैसे से लेकर 12 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ देश की राजधानी दिल्ली में दाम 81 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं। आंकड़ों की मानें तो दिल्ली में आत 11 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है, जिसके बाद यहां पर दाम 81.05 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। जबकि कोलकाता में डीजल के दाम में 12 पैसे प्रति लीटर का इजाफा देखने को मिला है। जिसके बाद यहां पर दाम 76.17 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। मुंबई और चेन्नई में डीजल के दाम 10 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखने को मिली है। जिसके बाद यहां पर दाम क्रमश: 79.27 रुपए और 78.11 रुपए प्रति लीटर पर आ गए हैं।

पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं

आईओसीएल से मिली जानकारी के अनुसार देश के चारों महनगरों में पेट्रोल की कीमत में लगातार 14वें दिन कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। जबकि 29 जून को पेट्रोल के दाम में 5 पैसे प्रति लीटर की मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली थी। जिसके बाद देश देश की राजधानी दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में पेट्रोल के दाम क्रमश: 80.43 रुपए, 82.10 रुपए, 87.19 रुपए और 83.63 रुपए प्रति लीटर हो गए थे।