ऑटो और FMCG शेयरों में तेजी से बढ़त लेकर बंद हुआ मार्केट, IT और मेटल स्टॉक्स टूटे

सेंसेक्स पैक के शेयरों में आज सबसे अधिक तेजी महिंद्रा एंड महिंद्रा में 5.96 फीसदी, बजाज फाइनेंस में 4.28 फीसदी, बजाज फिनसर्व में 1.98 फीसदी, ट्रेंट में 1.35 फीसदी, आईटीसी में 1.06 फीसदी, एचडीएफसी बैंक में 0.78 फीसदी, आईसीआईसीआई बैंक में 0.61 फीसदी, एशियन पेंट में 0.61 फीसदी, एचयूएल में 0.21 फीसदी, सनफार्मा में 0.17 फीसदी और इटरनल में 0.15 फीसदी दर्ज हुई है। इससे इतर सबसे अधिक गिरावट मारुति, बीईएल, एचसीएल टेक और एनटीपीसी में दर्ज हुई है। पावरग्रिड, इन्फोसिस, रिलायंस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, कोटक बैंक, टेक महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाइटन, एसबीआई, एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल, लार्सन एंड टुब्रो, टीसीएस और अडानी पोर्ट्स के शेयर भी लाल निशान पर बंद हुए हैं।