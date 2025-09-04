ऑटो और FMCG शेयरों में तेजी से बढ़त लेकर बंद हुआ मार्केट, IT और मेटल स्टॉक्स टूटे

जीएसटी रिफॉर्म्स के चलते जबरदस्त तेजी के साथ खुला शेयर बाजार कुछ बढ़त लेकर बंद हुआ है। शुरुआती कारोबार में जबरदस्त तेजी के बाद धीरे-धीरे बाजार ने अपनी काफी सारी बढ़त खो दी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 889 अंक की बढ़त लेकर 81,456 पर खुला था। यह 0.19 फीसदी या 150 अंक की बढ़त के साथ 80,718 पर बंद हुआ है। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 11 शेयर हरे निशान पर और 19 शेयर लाल निशान पर थे। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 0.08 फीसदी या 19.25 अंक की बढ़त के साथ 24,734 पर बंद हुआ।
सेंसेक्स पैक के शेयरों में आज सबसे अधिक तेजी महिंद्रा एंड महिंद्रा में 5.96 फीसदी, बजाज फाइनेंस में 4.28 फीसदी, बजाज फिनसर्व में 1.98 फीसदी, ट्रेंट में 1.35 फीसदी, आईटीसी में 1.06 फीसदी, एचडीएफसी बैंक में 0.78 फीसदी, आईसीआईसीआई बैंक में 0.61 फीसदी, एशियन पेंट में 0.61 फीसदी, एचयूएल में 0.21 फीसदी, सनफार्मा में 0.17 फीसदी और इटरनल में 0.15 फीसदी दर्ज हुई है। इससे इतर सबसे अधिक गिरावट मारुति, बीईएल, एचसीएल टेक और एनटीपीसी में दर्ज हुई है। पावरग्रिड, इन्फोसिस, रिलायंस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, कोटक बैंक, टेक महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाइटन, एसबीआई, एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल, लार्सन एंड टुब्रो, टीसीएस और अडानी पोर्ट्स के शेयर भी लाल निशान पर बंद हुए हैं।
सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स-बैंक में आज तेजी दर्ज की गई है। इससे इतर निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर, निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम, निफ्टी मिडस्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी आईटी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा, निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी रियल्टी में गिरावट दर्ज हुई है।