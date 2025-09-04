Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बाजार

ऑटो और FMCG शेयरों में तेजी से बढ़त लेकर बंद हुआ मार्केट, IT और मेटल स्टॉक्स टूटे

Share Market News: बीएसई सेंसेक्स आज 150 अंक की बढ़त के साथ 80,718 पर बंद हुआ है। वहीं, एनएसई निफ्टी भी बढ़त लेकर 24,734 पर बंद हुआ है।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 04, 2025

Stock Market
शेयर बाजार आज बढ़त लेकर बंद हुआ है। (PC: Gemini)

जीएसटी रिफॉर्म्स के चलते जबरदस्त तेजी के साथ खुला शेयर बाजार कुछ बढ़त लेकर बंद हुआ है। शुरुआती कारोबार में जबरदस्त तेजी के बाद धीरे-धीरे बाजार ने अपनी काफी सारी बढ़त खो दी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 889 अंक की बढ़त लेकर 81,456 पर खुला था। यह 0.19 फीसदी या 150 अंक की बढ़त के साथ 80,718 पर बंद हुआ है। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 11 शेयर हरे निशान पर और 19 शेयर लाल निशान पर थे। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 0.08 फीसदी या 19.25 अंक की बढ़त के साथ 24,734 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स के शेयरों का हाल

सेंसेक्स पैक के शेयरों में आज सबसे अधिक तेजी महिंद्रा एंड महिंद्रा में 5.96 फीसदी, बजाज फाइनेंस में 4.28 फीसदी, बजाज फिनसर्व में 1.98 फीसदी, ट्रेंट में 1.35 फीसदी, आईटीसी में 1.06 फीसदी, एचडीएफसी बैंक में 0.78 फीसदी, आईसीआईसीआई बैंक में 0.61 फीसदी, एशियन पेंट में 0.61 फीसदी, एचयूएल में 0.21 फीसदी, सनफार्मा में 0.17 फीसदी और इटरनल में 0.15 फीसदी दर्ज हुई है। इससे इतर सबसे अधिक गिरावट मारुति, बीईएल, एचसीएल टेक और एनटीपीसी में दर्ज हुई है। पावरग्रिड, इन्फोसिस, रिलायंस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, कोटक बैंक, टेक महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाइटन, एसबीआई, एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल, लार्सन एंड टुब्रो, टीसीएस और अडानी पोर्ट्स के शेयर भी लाल निशान पर बंद हुए हैं।

ये भी पढ़ें

GST बढ़ने से सिगरेट महंगी होने का है मलाल? न पिएं तो सालभर में बचा लेंगे 40,000 रुपये और 25 दिन लाइफ भी बढ़ेगी
कारोबार
GST on cigarette

NSE के ये शेयर चढ़े

NSE के ये शेयर टूटे

सेक्टोरल सूचकांकों का हाल

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स-बैंक में आज तेजी दर्ज की गई है। इससे इतर निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर, निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम, निफ्टी मिडस्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी आईटी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा, निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी रियल्टी में गिरावट दर्ज हुई है।

ये भी पढ़ें

GST घटने से 23,000 रुपये तक सस्ता हो जाएगा टीवी, जानिए AC और डिश वॉशर के कितने कम होंगे दाम
कारोबार
New GST Slabs 2025

खबर शेयर करें:

Published on:

04 Sept 2025 04:23 pm

Hindi News / Business / Market News / ऑटो और FMCG शेयरों में तेजी से बढ़त लेकर बंद हुआ मार्केट, IT और मेटल स्टॉक्स टूटे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट