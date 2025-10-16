ब्रजभूमि में भक्ति का अद्भुत दृश्यः प्रेमानंद महाराज और राजेंद्र दास के मिलन ने छू लिए भक्तों के दिल

स्वामी प्रेमानंद महाराज जैसे ही महंत राजेंद्र दास के समीप पहुंचे, उनके नेत्र भर आए। भावनाओं के प्रवाह में वे रो पड़े और उनके चेहरे पर आत्मिक आनंद की चमक झलकने लगी। उन्होंने नतमस्तक होकर राजेंद्र दास महाराज के चरण धोए। पूजन किया और आशीर्वाद लिया। यह दृश्य देखकर उपस्थित भक्तों की आंखें भी नम हो उठीं।

इस आत्मीय संवाद के दौरान महंत राजेंद्र दास महाराज ने स्वामी प्रेमानंद के स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। उन्होंने ब्रज के संतों की साधना, भक्ति और अध्यात्मिक परंपरा से जुड़ी कई रोचक कथाएं भी सुनाईं। साथ ही भगवान श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमानजी के द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण, राधारानी और अष्टसखियों के रूप में अवतार लेने की अद्भुत कथा का भी श्रवण कराया।