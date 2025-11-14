मथुरा पहुंचते ही धीरेंद्र शास्त्री ने ASP अनुज चौधरी को किया सैल्यूट, हर कोई कर रहा तारीफ

बता दें कि मथुरा में यह पदयात्रा अगले 3 दिनों में लगभग 55 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम यात्रा के लिए किए गए हैं। यात्रा को लेकर भक्तों का उत्साह चरम पर है। कई भक्तों ने फूलों की वर्षा कर और जय श्री राम के नारों के साथ शास्त्री का स्वागत किया। वहीं, हनुमान की वेशभूषा में भक्त और सीता-राम की झांकियां इस दौरान आकर्षण का केंद्र रहीं।