मथुरा

मथुरा पहुंचते ही धीरेंद्र शास्त्री ने ASP अनुज चौधरी को किया सैल्यूट, हर कोई कर रहा तारीफ

ASP Anuj Chaudhary News: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की 'सनातन एकता पदयात्रा' मथुरा पहुंच गई है। मथुरा पहुंचते ही धीरेंद्र शास्त्री ASP अनुज चौधरी से मिले।

2 min read
Google source verification

मथुरा

image

Harshul Mehra

Nov 14, 2025

sanatan ekta padyatra reached mathura peethadheeshwar of bageshwar dham dhirendra shastri saluted asp anuj chaudhary

धीरेंद्र शास्त्री और ASP अनुज चौधरी की मुलाकात। फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज

ASP Anuj Chaudhary News: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की 'सनातन एकता पदयात्रा' गुरुवार को मथुरा में दाखिल हुई। पिछले 7 दिनों से चल रही इस यात्रा का जगह-जगह भव्य स्वागत किया गया।

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने ASP अनुज चौधरी को किया सैल्यूट

हालांकि, धीरेंद्र शास्त्री का यात्रा के दौरान अचानक से स्वास्थ्य खराब हो गया था। जिसके बाद उन्हें सड़क पर कुछ देर आराम करना पड़ा था। मथुरा में पदयात्रा की सुरक्षा व्यवस्था की कमान ASP अनुज चौधरी संभाल रहे हैं। इस दौरान एक अनूठी घटना हुई। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के लिए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने खुद ASP अनुज चौधरी को सैल्यूट किया। जिसके बाद उनकी हर कोई तारीफ कर रहा है।

सीता-राम की झांकियां बनी आकर्षण का केंद्र

बता दें कि मथुरा में यह पदयात्रा अगले 3 दिनों में लगभग 55 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम यात्रा के लिए किए गए हैं। यात्रा को लेकर भक्तों का उत्साह चरम पर है। कई भक्तों ने फूलों की वर्षा कर और जय श्री राम के नारों के साथ शास्त्री का स्वागत किया। वहीं, हनुमान की वेशभूषा में भक्त और सीता-राम की झांकियां इस दौरान आकर्षण का केंद्र रहीं।

'देश में दंगा नहीं, गंगा चाहते हैं'

गौरतलब है कि धीरेंद्र शास्त्री ने संबोधन में दिल्ली ब्लास्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, ''देश में दंगा नहीं, गंगा चाहते हैं।'' साथ ही उन्होंने मौलवियों से बच्चों को डॉ. कलाम बनाने का आह्वान किया था। शास्त्री की यात्रा अब मथुरा के धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र में प्रवेश कर चुकी है।

हिंदू एकता का प्रतीक है यात्रा: धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री

आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का कहना है, '' ये हिंदुओं की यात्रा है। इसमें किसी भी पार्टी का कोई भी शामिल हो सकता है जो आएगा उसका स्वागत रहेगा। यात्रा हिंदू समाज में व्याप्त जाति भेदभाव, छुआछूत और सामाजिक विभाजन को मिटाने के लिए है।'' उन्होंने कहा कि ये यात्रा सनातन धर्म की रक्षा और हिंदू एकता का प्रतीक है।

Updated on:

14 Nov 2025 03:12 pm

Published on:

14 Nov 2025 02:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / मथुरा पहुंचते ही धीरेंद्र शास्त्री ने ASP अनुज चौधरी को किया सैल्यूट, हर कोई कर रहा तारीफ

