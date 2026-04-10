चीखों, सिसकियों और आंसुओं के बीच अपनों को ढूंढते रहे लोग…बोले-सब खत्म हो गया

हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय गोताखोर गुलाब अपने साथियों के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। गुलाब ने बताया कि जब वह पहुंचे तो चारों तरफ चीख-पुकार मची थी। करीब 50 गोताखोरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में छलांग लगा दी। अब तक 15 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, जिनमें से कई की हालत नाजुक बनी हुई है। घायलों को रामकृष्ण मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर डीआईजी शैलेश पांडे और डीएम चंद्र प्रकाश सिंह भारी पुलिस बल के साथ डटे हुए हैं।