फरसा वाले बाबा की मौत: डीएम बोले- गौशाला की जिम्मेदारी सरकार की, बाबा की बनेगी समाधि

Death of Chandrashekhar Baba: मथुरा में चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा की मौत ने प्रशासन को हिला कर रख दिया। उनकी मौत से समर्थकों में भारी आक्रोश था। यह आक्रोश सड़क पर दिखाई पड़ा। इस संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि जिसने भी हत्या की अफवाह उड़ाई है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा के गौशाला की जिम्मेदारी सरकार लेगी और भी जो मांगें उनके सामने रखी गई हैं, उन्हें मान लिया गया है, जिसमें पुलिस चौकी बनाए जाने की भी मांग शामिल है। मामला कोसीकलां क्षेत्र का है।