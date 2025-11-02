‘विनाश गाथा’: बेटे के नाम पर ही शुरू किया था बीड़ी का कारोबार; आखिर क्यों पिता की हत्या के बाद खुद को मारी गोली

बता दें कि सुरेश चंद अपने 3 बेटों के साथ पारिवारिक बिजनेस चलाते थे। उनकी फैक्ट्री जो उनके घर के सामने थी। उसमें बंगाल के कारीगर और मजदूर काम करते थे, और कच्चा माल भी वहीं से आता था। सूत्रों की माने तो बिजनेस के शेयरों को लेकर परिवार में कुछ समय से अनबन चल रही थी। परिवार के सदस्यों ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में तनाव और बढ़ गया था। नरेश के बेटे की शादी करीब दो साल पहले हुई थी, और कथित तौर पर घरेलू तनाव की वजह से चल रहे बिजनेस विवाद में और बढ़ोतरी हुई।