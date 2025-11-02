Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मथुरा

‘विनाश गाथा’: बेटे के नाम पर ही शुरू किया था बीड़ी का कारोबार; आखिर क्यों पिता की हत्या के बाद खुद को मारी गोली

Crime News: जाने-माने बीड़ी के कारोबारी के उनके ही बेटे ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद बेटे ने खुद को भी गोली मार दी। जानिए, घटना को क्यों अंजाम दिया गया?

2 min read
Google source verification

मथुरा

image

Harshul Mehra

Nov 02, 2025

crime scene

प्रतीकात्मक तस्वीर, सोर्स पत्रिका

Crime News: वृंदावन में एक जाने-माने लोकल बीड़ी बनाने वाले को उसके बेटे ने गोली मार दी। इसके बाद उनके बेटे ने खुद को भी शूट कर लिया। बिजनेस के मामलों पर बहस के बाद ये कदम उठाया गया।

मथुरा में बीड़ी कारोबारी की हत्या

पुलिस की माने तो 67 साल के सुरेश चंद अग्रवाल को 'दिनेश बीड़ी वाले' के नाम से जाना जाता था। उनके बड़े बेटे 46 साल के नरेश चंद अग्रवाल देवी मंदिर के पास गौरा नगर कॉलोनी में 4 दशक पुराना बीड़ी बनाने का बिजनेस चला रहे थे।

नशे में बेटे ने किया पिता से झगड़ा

पुलिस ने बताया कि शुक्रवार देर रात नरेश नशे की हालत में घर लौटा और अपने पिता से झगड़ा करने लगा। गुस्से में आकर उसने कथित तौर पर अपनी लाइसेंसी पिस्तौल निकाली और सुरेश को गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गए। फिर उसने वही पिस्तौल खुद पर तान ली और अपने सिर में गोली मार ली। बताया जा रहा है कि सुरेश अग्रवार ने अपने बेटे दिनेश के नाम से ही व्यापार शुरू किया था।

बिजनेस को लेकर चल रहा था विवाद

दोनों को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। DSP (सदर) संदीप सिंह ने कहा, "शुरुआती जांच से पता चलता है कि दोनों के बीच लंबे समय से बिजनेस को लेकर विवाद चल रहा था। उनके शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी तक कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है।"

बता दें कि सुरेश चंद अपने 3 बेटों के साथ पारिवारिक बिजनेस चलाते थे। उनकी फैक्ट्री जो उनके घर के सामने थी। उसमें बंगाल के कारीगर और मजदूर काम करते थे, और कच्चा माल भी वहीं से आता था। सूत्रों की माने तो बिजनेस के शेयरों को लेकर परिवार में कुछ समय से अनबन चल रही थी। परिवार के सदस्यों ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में तनाव और बढ़ गया था। नरेश के बेटे की शादी करीब दो साल पहले हुई थी, और कथित तौर पर घरेलू तनाव की वजह से चल रहे बिजनेस विवाद में और बढ़ोतरी हुई।

ये भी पढ़ें

अगर सपा की सरकार आई, तो क्या वर्तमान CM योगी पर भी एक्शन होगा? आजम खान बोले- मेरा मजहब…
रामपुर
If samajwadi party comes to power will action be taken against cm yogi adityanath know what azam khan said

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Nov 2025 03:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / ‘विनाश गाथा’: बेटे के नाम पर ही शुरू किया था बीड़ी का कारोबार; आखिर क्यों पिता की हत्या के बाद खुद को मारी गोली

बड़ी खबरें

View All

मथुरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

प्रभु सिमरन की ऐसी लागी लगन… 800 किलोमीटर से घर छोड़कर वृंदावन साध्वी बनने के लिए आ गईं तीन युवतियां

मथुरा

ठायं…ठायं और काम तमाम…बेटे ने पिता की हत्या के बाद खुद के सीने में दाग दी गोली

mathura father killed by son over alcohol dispute son dies by suicide
मथुरा

बांके बिहारी मंदिर के तोषखाने से गायब हो गया सारा खजाना? संतों ने दी आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी; PM मोदी से…

allegations of theft of treasury of banke bihari temple vrindavan
मथुरा

अपनी ही बेटियों पर पिता की गंदी नजर; महीनों तक करता रहा रेप, बहनों की इज्जत के लिए भाई ने तलवार से काट डाला

father raped his daughters for months brother killed him brutal crime
मथुरा

वृंदावन में कुछ ऐसा हुआ कि दो किलोमीटर तक सड़क थम गई, प्रेमानंद महाराज को देख रो पड़े भक्त

Mathura
मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.