2019 में ‘ड्रीम गर्ल’ का चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे धर्मेंद्र, बोले थे- बड़ी जीत नहीं दिलाई तो टंकी पर चढ़ जाउंगा

मथुरा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी ने अपने निकटतम प्रतिद्वन्दी रालोद के कुंवर नरेंद्र सिंह को करीब 2.93 लाख वोटों से हरा दिया था। चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार हेमा मालिनी ने सिंह को दो लाख 93 हजार 471 वोटों से हराया था। भाजपा की हेमामालिनी को छह लाख 71 हजार 293 वोट मिले थे जबकि सिंह को तीन लाख 77 हजार 822 वोट मिले थे।