मथुरा

2019 में ‘ड्रीम गर्ल’ का चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे धर्मेंद्र, बोले थे- बड़ी जीत नहीं दिलाई तो टंकी पर चढ़ जाउंगा

Dharmendra Death : बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया। धर्मेंद्र कुछ दिन पहले ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर लौटे थे। उन्होंने अपने 90वें जन्मदिन से ठीक 14 दिन पहले 89 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली।

मथुरा

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 24, 2025

लोकसभा 2019 के चुनाव धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी का किया था प्रचार, PC- Hema Malini Instagram

मथुरा (Dharmendra Death) : दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का आज निधन हो गया। बॉलीवुड के गलियारों में धर्मेंद्र 'ही-मैन' के नाम से मशहूर थे। उन्होंने अपने 90वें जन्मदिन से ठीक 14 दिन पहले 89 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। पूरे देश में धर्मेंद्र के निधन से लोग आहत हैं।

दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र चाहे आज भले ही हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें और जिंदादिली लोगों के दिलों में हमेशा ही राज करेंगी। 2019 का साल था, पूरे देश में 2019 के लोकसभा चुनाव की धूम मची हुई थी। इस दौरान वह अपनी पत्नी हेमा मालिनी के चुनाव प्रचार के लिए मथुरा पहुंचे थे।

इस बार मथुरा के लोग वीरू और बंसती को सिल्वर स्क्रीन या थियेटर में नहीं…वह सीधे राजनीतिक मंच से देख रहे थे। इस दौरान भारी संख्या में लोग वीरू और बसंती को देखने के लिए पहुंचे थे। मंच पर पहुंचते ही धर्मेंद्र ने कहा, 'मथुरा के मेरे भाइयों बहनों अगर बसंती की बड़ी जीत नहीं हुई तो मैं पानी की टंकी पर चढ़ जाउंगा।'

फिर धर्मेंद्र ने अपने चारों तरफ सिर घुमाया और कहा, यहां तो पानी की टंकी कहीं दिखाई नहीं दे रही है मैं चढूंगा कहां…इसलिए मैं आप सभी लोगों से फिर से कहता हूं कि हेमा मालिनी यानी मेरी बसंती को भारी मतों से विजयी बनाइएगा। मथुरावासियों ने धर्मेंद्र की इस बात को दिल से मान लिया था और हेमा मालिनी को 2.93 लाख के भारी मतों से जिताया था।

धर्मेंद्र भी 2004 में बीजेपी से बीकानेर से सांसद रह चुके हैं। इसके बाद धर्मेंद्र ने 2004 से 2009 के बीच सांसद रहने के बाद राजनीति से तौबा कर ली थी और उसके बाद वे कभी किसी राजनीतिक मंच पर भी दिखाई नहीं दिए थे। लेकिन बात बसंती की थी तो धर्मेंद्र दौड़े मथुरा चले आए थे।

हेमा मालिनी ने 2019 में रालोद के प्रत्याशी को दी थी पटखानी

मथुरा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी ने अपने निकटतम प्रतिद्वन्दी रालोद के कुंवर नरेंद्र सिंह को करीब 2.93 लाख वोटों से हरा दिया था। चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार हेमा मालिनी ने सिंह को दो लाख 93 हजार 471 वोटों से हराया था। भाजपा की हेमामालिनी को छह लाख 71 हजार 293 वोट मिले थे जबकि सिंह को तीन लाख 77 हजार 822 वोट मिले थे।

2023 में सीएम योगी से मिले थे धर्मेंद्र

बॉलीवुड के हीमैन और सदाबहार अभ‍िनेता धर्मेन्‍द्र ने लखनऊ में 11 नवंबर 2023 को मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ से मुलाकात की थी। इस दौरान सीएम योगी और धर्मेन्‍द्र पुराने दोस्‍तों की तरह एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले नजर आए थे। मुलाकात के दौरान दोनों के चेहरे पर मुस्‍कान और गर्मजोशी नजर आई थी। फिल्म इक्कीस की शूटिंग के लिए सुपर स्टार धर्मेंद्र लखनऊ में थे।

Published on:

24 Nov 2025 04:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / 2019 में 'ड्रीम गर्ल' का चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे धर्मेंद्र, बोले थे- बड़ी जीत नहीं दिलाई तो टंकी पर चढ़ जाउंगा

