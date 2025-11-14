धीरेंद्र शास्त्री की तबीयत फिर बिगड़ी, बुखार-सांस लेने में समस्या, राजा भैया और हर्षा रिछारिया भी पहुंचे

डॉक्टर ने बताया कि महाराज की तबीयत पहले दिन से ही ठीक नहीं है, लेकिन वे इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे ताकि यात्रा रुके नहीं और लोगों की भावना पर असर न पड़े। डॉक्टर के अनुसार, महाराज जी चार कदम चलने पर ही थक जा रहे हैं, फिर भी वे कोई दवा लेने को तैयार नहीं हैं। इस समय वे आराम कर रहे हैं और उन्हें लगभग 100 डिग्री बुखार है। सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। उनके फेफड़ों में धूल काफी ज्यादा जमा हो गई है। डॉक्टरों ने उन्हें मास्क लगाने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। साथ ही, उनका बीपी भी काफी कम हो गया था, जिसकी वजह से टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है।