‘काम के साथ नाम जप करना मुश्किल होता है’, प्रेमानंद महाराज से बोले मंत्री; क्या जवाब मिला?

जवाब में प्रेमानंद महाराज ने कहा, ''कलयुग का असर है कि आज झूठ बोलना आम हो गया है। झूठा लेना, झूठा देना, झूठा खाना – सब झूठ पर टिक गया है। लेकिन याद रखो, झूठ बोलना पाप है। जैसे कहा गया है, "साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप" यानी सच्चाई जैसा कोई तप नहीं, और झूठ जैसा कोई पाप नहीं।' हां, अगर किसी भक्ति या भगवान से जुड़ी बात के लिए किसी ने झूठ बोल दिया, तो उसका भाव गलत नहीं माना जाता क्योंकि उसका मकसद पवित्र होता है, लेकिन दुनियावी कामों में झूठ बोलने से बचना ही बेहतर है।''