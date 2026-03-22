22 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मथुरा

फरसा वाले बाबा की मौत, लेटेस्ट अपडेट: 22 नामजद सहित 300 पर मुकदमा, 14 गिरफ्तार

Farsa Wale Baba death Latest update: मथुरा में चंद्रशेखर, उर्फ फरसा वाले बाबा की मौत के बाद हुए हंगामे में पुलिस और प्रशासन की कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। इस मामले में 22 नामजद सहित करीब 300 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।‌

2 min read
Google source verification

मथुरा

image

Narendra Awasthi

Mar 22, 2026

मृतक चंद्रशेखर बाबा, फोटो सोर्स- वायरल फोटो

फोटो सोर्स- वायरल फोटो

Farsa Wale Baba death, Latest update मथुरा में फरसा वाले बाबा चंद्रशेखर की दुर्घटना में मौत पर जमकर बवाल हुआ था। इस मौके पर पत्थर भी फेंके गए, जिससे पुलिस गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। पुलिस ने मौत के बाद हुए हंगामे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 300 से अधिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में कुल 22 लोगों को नाम नामजद किया गया है, जबकि अन्य अज्ञात हैं। एसपी देहात सहित सात सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। कोतवाली प्रभारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला छाता थाना क्षेत्र का है।

जमकर हुआ बवाल

उत्तर प्रदेश के मथुरा में चंद्रशेखर उर्फ "फरसा वाले बाबा," की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। गोरक्षा में अग्रणी भूमिका निभाने वाले चंद्रशेखर उर्फ "फरसा वाले बाबा," की मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उपद्रवियों का कहना था कि वाहन से कुचल कर चंद्रशेखर की हत्या की गई है। इस मौके पर पत्थरबाजी बाजी की भी घटना हुई थी। सरकारी गाड़ियों पर भी पथराव किया गया।

छाता कोतवाली प्रभारी की तहरीर पर मुकदमा

छाता कोतवाली प्रभारी की तहरीर पर करीब 300 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनमें 22 नामजद हैं। नामजद आरोपियों में गौरव उर्फ भूरा, हिमांशु, पवन, नरेश, विष्णु, धर्मेंद्र, कपिल शर्मा, केशव, सनी, अनुज, अरुण, अमन, भोला, पंडित, सीताराम, मुकेश गोस्वामी, योगेश, हरिओम लाहौर, वीरेंद्र और महेश चौधरी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अन्य अज्ञात हैं।

कोतवाली प्रभारी की तहरीर पर मुकदमा

छाता कोतवाली प्रभारी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। जिसमें बीएनएस की धारा 109(1), 190, 191(2), 191(3), 352, 351(2), 195, 132, 324(4) सहित सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 3 और 4, आपराधिक कानून अधिनियम 7, आईटी एक्ट की धारा 67 का शामिल है।

14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया

हंगामा को शांत करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। छाता पुलिस के अनुसार कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आक्रोशित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 50 से ज्यादा आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इसके साथ ही रबर बुलेट, कारतूस और स्मोक ग्रेनेड का भी प्रयोग किया गया। वहीं पुलिस की जांच में मौके से अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है।

कई थाना प्रभारियों को भी लगी चोट

पत्थर बाजी की घटना में छाता कोतवाली प्रभारी कमलेश सिंह, साहित्य, कई थाना और कोतवाली प्रभारी घायल हो गए। इसके अतिरिक्त, शहर कोतवाली प्रभारी विनोद मिश्रा, शेरगढ़ थाना प्रभारी प्रदीप कुमार, गोविंद नगर थाना प्रभारी रवि त्यागी, और जैन थाना प्रभारी उमेश त्रिपाठी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए भर्ती कराया गया। इसके अतिरिक्त एसपी देहात, एडीएम प्रशासन, एसडीएम, क्षेत्राधिकारी सहित कई अन्य गाड़ियों को तोड़फोड़ की गई।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Mar 2026 01:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / फरसा वाले बाबा की मौत, लेटेस्ट अपडेट: 22 नामजद सहित 300 पर मुकदमा, 14 गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

मथुरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

फरसा वाले बाबा के बाद, अब आरोपी ट्रक ड्राइवर की मौत, लोगों ने बताई साजिश

फरसा वाले बाबा के बाद अब ट्रक ड्राइवर की मौत
मथुरा

फरसा वाले बाबा की मौत: डीएम बोले- गौशाला की जिम्मेदारी सरकार की, बाबा की बनेगी समाधि

जानकारी देते डीएम, साथ खड़े एसएसपी, फोटो सोर्स- पत्रिका
मथुरा

कौन थे ‘फरसा बाबा’ जिनकी मौत पर हुआ बवाल, रात 10 सुबह 5 बजे तक गौमाता को बचाने के लिए देते थे ड्यूटी

मथुरा

फरसा वाले बाबा की मौत: शंकराचार्य का प्रदेश सरकार पर हमला, बोले- कथनी और करनी में अंतर

परसा वाले बाबा की मौत पर बोले शंकराचार्य, फोटो सोर्स- फाइल फोटो
मथुरा

‘फरसा वाले बाबा’ की हत्या पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, सरकार और पुलिस पर साधा निशाना

मथुरा में ‘फरसा वाले बाबा’ की मौत पर अखिलेश
मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.