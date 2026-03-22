फरसा वाले बाबा की मौत, लेटेस्ट अपडेट: 22 नामजद सहित 300 पर मुकदमा, 14 गिरफ्तार

Farsa Wale Baba death, Latest update मथुरा में फरसा वाले बाबा चंद्रशेखर की दुर्घटना में मौत पर जमकर बवाल हुआ था। इस मौके पर पत्थर भी फेंके गए, जिससे पुलिस गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। पुलिस ने मौत के बाद हुए हंगामे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 300 से अधिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में कुल 22 लोगों को नाम नामजद किया गया है, जबकि अन्य अज्ञात हैं। एसपी देहात सहित सात सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। कोतवाली प्रभारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला छाता थाना क्षेत्र का है।