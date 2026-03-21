परसा वाले बाबा की मौत: शंकराचार्य का प्रदेश सरकार पर हमला, बोले- कथनी और करनी में अंतर

Mathura ruckus: मथुरा में गाय की तस्करी में लगे ट्रक के पीछे दौड़ने वाले गौ रक्षक चंद्रशेखर बाबा की ट्रक से कुचलकर हत्या कर दी गई। इस पर मथुरा में जमकर बवाल हुआ है। इधर शंकराचार्य ने कहा कि यह घटना काफी दुखद है। गौ माता की रक्षा के लिए परसा वाले बाबा समर्पित थे। गौ रक्षा के मामले में सबसे पहले पहुंचकर खड़े होने वालों में से एक थे। जिनकी मौत के बाद उनकी टीम अपने आप को असहाय महसूस कर रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर भी सवाल उठाया और मांग की कि दोषी को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने पुलिस से निष्पक्ष से जांच करने की मांग की।