मथुरा में अचानक मौसम ने बदला करवट, ओलावृष्टि के साथ हुई झमाझम बारिश, भारी नुकसान

IMD Weather update: मथुरा में आज शाम को अचानक मौसम ने करवट बदला और देखते-देखते घने काले बादल छा गए, बादल गरजने के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। अचानक मौसम में आए परिवर्तन से सड़क पर भी हलचल दिखाई पड़ी। जिसको जहां मिला वहीं बचने का प्रयास किया। इस दौरान ठंडी हवाएं भी चलने लगीं। भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जिससे लोगों को राहत मिली। लेकिन फसलों को काफी नुकसान हुआ है। जिलाधिकारी में किसानों से अपील की है कि फसल के नुकसान से संबंधी जानकारी 72 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा एप या टोल फ्री नंबर 14447 पर दें।