कुलदीप यादव ने नवविवाहित पत्नी के साथ बांके बिहारी के दर्शन किए, डेहरी पर इत्र लगाकर सेवा की

Newly married couple Kuldeep Kumar and Vanshika visited Banke Bihari temple: मथुरा में टी-20 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में जीत हासिल करने वाली टीम के सदस्य कुलदीप यादव अपनी पत्नी वंशिका के साथ मथुरा पहुंचे। जहां दोनों ने बांके बिहारी की पूजा अर्चना की, चौखट पर इत्र लगाकर सेवा की, छप्पन भोग का प्रसाद चढ़ाया। इस मौके पर बांके बिहारी मंदिर के सेवायत ने उन्हें प्रसादी के रूप में माला, दुपट्टा, मोर पंख और अन्य सामग्री आशीर्वाद स्वरूप भेंट की। करीब 25 मिनट नवविवाहित जोड़े ने बांके बिहारी की विधि विधान से पूजा अर्चना की। कुलदीप यादव की यात्रा को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया था; पूजा अर्चना के दौरान भी सुरक्षा गार्ड्स ने घेर रखा था।