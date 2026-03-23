मथुरा की मीरा ठाकुर का डबल रोल, मुखबिरी भी, जासूसी भी! पाकिस्तान कनेक्शन आया सामने

बता दें कि पिछले छह महीनों में पुलिस ने छोटे-छोटे सुरागों के आधार पर बड़े आतंकी और जासूसी नेटवर्क का खुलासा किया है। अक्टूबर में श्रीनगर में जैश-ए-मोहम्मद के धमकी भरे पोस्टरों से शुरू हुई जांच ने जहां एक बड़े आतंकी नेटवर्क तक पहुंचाया, वहीं हाल ही में गाजियाबाद में एक बीट कांस्टेबल की सतर्कता ने जासूसी रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने शुक्रवार को प्रेस नोट जारी कर सिपाही की मुस्तैदी की सराहना की है।