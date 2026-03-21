चंद्रशेखर की मौत के बाद सुलगा मथुरा, भीड़ का बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े

मामले को लेकर प्रशासन की ओर से बताया गया कि सुबह 4 बजे हरियाणा सीमा थाना क्षेत्र कोसी पर वाहन में गोवंश होने की सूचना पर फरसा वाले बाबा अपने शिष्यों के साथ नगालैंड नंबर के कंटेनर को रोककर चेकिंग कर रहे थे। कंटेनर में साबुन, फिनाइल, शैम्पू आदि भरा हुआ था। इस दौरान राजस्थान नंबर के एक ट्रक से हादसा हो गया। हादसे में उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। ट्रक चालक घायल हैं। घटना के संबंध में हर पहलू की जांच की जाएगी।