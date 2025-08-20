Patrika LogoSwitch to English

मथुरा

Mathura News: पोती को बचाते समय 62 साल के दादा की मौत; जानिए पूरा मामला

Mathura News: पोती को बचाते समय 62 साल के दादा की मौत हो गई। वह भूमिगत पानी की टंकी में डूब गए। जानिए पूरा मामला क्या है?

मथुरा

Harshul Mehra

Aug 20, 2025

crime scene
प्रतीकात्मक तस्वीर, सोर्स पत्रिका

Mathura News: मथुरा जिले के गोवर्धन इलाके में अपने घर के अंदर एक भूमिगत पानी की टंकी से 8 साल की पोती को बचाते समय 62 साल के पुजारी डूब गए।

कूदकर बचाई दादा ने पोती की जान

पुलिस के अनुसार, यह घटना तब हुई जब हरिओम शर्मा घर लौटे और उन्होंने अपनी पोती पूर्णिमा को खेलते समय टंकी में गिरते देखा। जिसके बाद उन्होंने कूदकर उसे बचा लिया। बच्ची को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाए।

पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंपा

जब तक परिवार के सदस्य और पड़ोसी पहुंचे, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस की माने तो पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। मामले को लेकर कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। बच्ची की हालत ठीक है।"

बता दें कि हरिओम शर्मा पिछले 32 सालों से गोवर्धन इलाके के एक हनुमान मंदिर में पुजारी के तौर पर सेवा कर रहे थे। इसी साल फरवरी में गोवर्धन इलाके के राधाकुंड में नहाते समय पश्चिम बंगाल का एक 17 वर्षीय लड़का डूब गया था। पुलिस ने बताया कि प्रीतम विश्वास अपने परिवार के साथ ब्रज दर्शन करने आए थे।

