मथुरा

मथुरा के इस्कान मंदिर में विदेशी श्रद्धालु ने किया डांस, सीएम योगी ने की पूजा-अर्चना, लाखों भक्तों ने लगाए जयकारे

Mathura Vrindavan Krishna Janmashtami: मथुरा-वृंदावन में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की भव्यता चरम पर है। इस्कान मंदिर में विदेशी श्रद्धालु भक्ति में झूमकर नाचे, जन्मस्थान पर भारी भीड़ उमड़ी। सीएम योगी ने पूजन-अर्चन किया, वहीं गर्भगृह को जेल जैसी सजावट से सुसज्जित किया गया।

मथुरा

Mohd Danish

Aug 16, 2025

mathura vrindavan krishna janmashtami iskcon foreign devotees dance
मथुरा के इस्कान मंदिर में विदेशी श्रद्धालु ने किया डांस | Image Source - Social Media

Mathura vrindavan krishna janmashtami iskcon foreign devotees dance: मथुरा-वृंदावन में इस बार श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की भव्यता देखते ही बन रही है। जन्मस्थान के बाहर भारी भीड़ उमड़ी है, वहीं वृंदावन में 10 लाख से अधिक भक्तों की मौजूदगी ने इस पावन पर्व को और भी खास बना दिया। हर गली-नुक्कड़ पर "राधे-राधे" और "कृष्ण-कृष्ण" के जयकारे गूंज रहे हैं।

इस्कान मंदिर में विदेशी श्रद्धालुओं का भक्ति नृत्य

वृंदावन के इस्कान मंदिर में भी भक्तों का सैलाब उमड़ा है। बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु यहां पहुंचे और भक्ति में लीन होकर नृत्य करने लगे। कृष्ण-भक्ति में झूमते विदेशी भक्तों का नजारा देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो उठा। मंदिर परिसर ‘हरे राम हरे कृष्ण’ की ध्वनि से गूंज उठा।

IMD Rain Alert: अगले 24 घंटों में यूपी में होगी 'ताबड़तोड़' बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट
मुरादाबाद
IMD Rain Alert within next 24 hours imd warns

मंगल आरती और पंचामृत अभिषेक से हुई शुरुआत

सुबह 5:30 बजे शहनाई और नगाड़ों की गूंज के बीच ठाकुरजी की मंगला आरती हुई। इसके बाद पंचामृत से अभिषेक किया गया। सुबह 9 बजे भागवत भवन में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसके बाद ठाकुरजी के दर्शन शुरू हो गए। भक्तों की लंबी कतारें मंदिर के बाहर देखी गईं।

सीएम योगी का मथुरा आगमन और विशेष पूजन

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे और श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा-अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कान्हा बने छोटे बच्चों को गोद में लेकर दुलारा, उन्हें खीर खिलाई, तिलक लगाया और मोतियों की माला पहनाई। बच्चों को खिलौने भी भेंट किए।
सीएम योगी ने कहा कि पौराणिक विरासत को बचाने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। उन्होंने चेताया कि दुष्प्रवृत्तियां देश को जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर बांटना चाहती हैं, लेकिन हमें संरक्षण और एकता की राह पर चलना होगा। यह सीएम योगी का पिछले 8 सालों में 38वां मथुरा दौरा है।

गर्भगृह को बनाया गया कारागार जैसा

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर का गर्भगृह इस बार कारागार की तरह सजाया गया है। इसमें 221 किलो चांदी का प्रयोग किया गया है। मंदिर को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की थीम पर सजाया गया, जहां ठाकुरजी का फूल बंगला सिंदूरी रंग के फूलों से तैयार किया गया। यह फूल विशेष रूप से कोलकाता और बेंगलुरु से मंगाए गए।

काशी विश्वनाथ से उपहार और कान्हा की विशेष पोशाक

वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर से ठाकुरजी के लिए विशेष उपहार भेजे गए, जिनमें टॉफी, चॉकलेट और लड्डू शामिल हैं। श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने बताया कि कान्हा की पोशाक मथुरा के कारीगरों ने 6 महीने की मेहनत से तैयार की है। इसमें सोने-चांदी के तार और इंद्रधनुष के सातों रंग शामिल किए गए हैं।

रात में जन्मोत्सव की विशेष झलकियां

बांके बिहारी मंदिर में ठाकुरजी के जन्म की प्रक्रियाएं रात 12 बजे शुरू होंगी। दूध, दही, घी, शहद, इत्र और यमुना जल से उनका अभिषेक होगा। इसके बाद ठाकुरजी को पीतांबर वस्त्र और आभूषण पहनाए जाएंगे।

रात 1:30 से 2 बजे तक ठाकुरजी जगमोहन दर्शन देंगे और 16 अगस्त की पूरी रात भक्तों के लिए दर्शन खुले रहेंगे। विशेष मंगला आरती में शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालु पहले से ही पहुंच चुके हैं।

जन्माष्टमी

up news

UP News Hindi

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

16 Aug 2025 09:38 pm

मथुरा के इस्कान मंदिर में विदेशी श्रद्धालु ने किया डांस, सीएम योगी ने की पूजा-अर्चना, लाखों भक्तों ने लगाए जयकारे

