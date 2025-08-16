मथुरा के इस्कान मंदिर में विदेशी श्रद्धालु ने किया डांस, सीएम योगी ने की पूजा-अर्चना, लाखों भक्तों ने लगाए जयकारे

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे और श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा-अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कान्हा बने छोटे बच्चों को गोद में लेकर दुलारा, उन्हें खीर खिलाई, तिलक लगाया और मोतियों की माला पहनाई। बच्चों को खिलौने भी भेंट किए।

सीएम योगी ने कहा कि पौराणिक विरासत को बचाने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। उन्होंने चेताया कि दुष्प्रवृत्तियां देश को जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर बांटना चाहती हैं, लेकिन हमें संरक्षण और एकता की राह पर चलना होगा। यह सीएम योगी का पिछले 8 सालों में 38वां मथुरा दौरा है।