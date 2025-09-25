भाजपा जिलाध्यक्ष के घर बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग, कैबिनेट मंत्री के भतीजे को भी धमकी

पुलिस जांच के अनुसार, यह घटना छाता कस्बे में जस्सी किन्नर के प्लॉट को लेकर विवाद से जुड़ी लग रही है। लोकेश पंडित नामक अपराधी ने प्लॉट पर हस्तक्षेप की कोशिश की, जिसका भाजपा जिलाध्यक्ष निर्भय पांडेय ने विरोध किया। इसी गुस्से में लोकेश ने फायरिंग का आदेश दिया। लोकेश पंडित राजस्थान के कठूमर का निवासी है और कोसी में अपनी ननिहाल में रहता है। उसके खिलाफ राजस्थान व उत्तर प्रदेश में 24 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें शराब तस्करी से लेकर अन्य अपराध शामिल हैं। तीन महीने पहले पुलिस ने उसे मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था, लेकिन एक हफ्ते पहले जमानत पर रिहा होने के बाद वह फिर सक्रिय हो गया।