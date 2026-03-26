सांसद पप्पू यादव पहुंचे मथुरा, द्वारकाधीश, संत प्रेमानंद महाराज के किए दर्शन, 56 इंच को लेकर की टिप्पणी

MP Pappu Yadav visited Dwarkadhish and Saint Premanand Maharaj: मथुरा पहुंचे सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने 56 इंच सीने को लेकर बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ईरान और इजरायल युद्ध को 24 दिन से अधिक हो गए, खुद को विश्व गुरु और 56 इंच सीना कहने वाले अब कहां चले गए? यह युद्ध मानवता के लिए खतरा है। बिहार के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने द्वारकाधीश के दर्शन किए, संत प्रेमानंद महाराज से भी मुलाकात की। मथुरा में उन्होंने कई धार्मिक स्थलों के दर्शन किए। विश्राम घाट पर यमुना नदी की पूजा अर्चना और दूध से अभिषेक किया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। नोटबंदी से लेकर बेरोजगारी, शेयर बाजार, डॉलर के मुकाबले रुपए की खराब हालत पर बयान दिया। ‌