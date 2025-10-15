मुस्लिम पति-पत्नी ने संत प्रेमानंद महाराज के लिए अल्लाह से मांगी दुआ, बोले- उनकी सेहत ही हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश

Muslim couple pray for sant premanand maharaj health: मथुरा-वृंदावन के प्रख्यात संत प्रेमानंद महाराज के प्रवचन आज भी देश और दुनिया में हर जाति और धर्म के लोगों द्वारा बड़े ध्यान से सुने और अपनाए जाते हैं। उनके उपदेशों का प्रभाव खासकर युवा वर्ग की जीवन शैली पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आधुनिक समय में भी इतनी बड़ी संख्या में युवा संत के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हैं। इस वजह से उनके अनुयायियों में उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु को लेकर गंभीर चिंतन देखा जा रहा है।