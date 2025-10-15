Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मथुरा

मुस्लिम पति-पत्नी ने संत प्रेमानंद महाराज के लिए अल्लाह से मांगी दुआ, बोले- उनकी सेहत ही हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश

Mathura News: मथुरा-वृंदावन के प्रख्यात संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर देश-विदेश के अनुयायी चिंतित हैं। अयोध्या के मुस्लिम पति-पत्नी, इकबाल अंसारी और मुन्नी बेगम ने भी महाराज की लंबी उम्र और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए अल्लाह से दुआ की है।

2 min read

मथुरा

image

Mohd Danish

Oct 15, 2025

muslim couple pray for sant premanand maharaj health mathura vrindavan

Image Source - 'X'

Muslim couple pray for sant premanand maharaj health: मथुरा-वृंदावन के प्रख्यात संत प्रेमानंद महाराज के प्रवचन आज भी देश और दुनिया में हर जाति और धर्म के लोगों द्वारा बड़े ध्यान से सुने और अपनाए जाते हैं। उनके उपदेशों का प्रभाव खासकर युवा वर्ग की जीवन शैली पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आधुनिक समय में भी इतनी बड़ी संख्या में युवा संत के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हैं। इस वजह से उनके अनुयायियों में उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु को लेकर गंभीर चिंतन देखा जा रहा है।

स्वास्थ्य संबंधी चिंता और अनुयायियों की दुआ

पद यात्रा के अस्वस्थ होने के कारण कई दिनों से निरस्त रहने की खबर ने प्रेमानंद महाराज के देश-विदेश के अनुयायियों के दिलों में चिंता पैदा कर दी है। मक्का से लेकर अयोध्या तक मुस्लिम समाज के लोग भी उनके उत्तम स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए अल्लाह से दुआ कर रहे हैं।

अयोध्या धाम में मुस्लिम पति-पत्नी ने की विशेष दुआ

अयोध्या धाम में बाबरी मस्जिद के पूर्व पैरोकार इकबाल अंसारी ने अपने पत्नी मुन्नी बेगम के साथ संत के स्वास्थ्य के लिए दुआ मांगते हुए कहा कि अयोध्या धर्म और संस्कृति की नगरी है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी का समान सम्मान है। उन्होंने बताया कि हमने सुना कि प्रेमानंद महाराज अस्वस्थ हैं, इसलिए हमने अल्लाह से उनकी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की है।

भक्तों और अनुयायियों का समर्थन

इकबाल अंसारी ने आगे कहा कि देश-दुनिया में प्रेमानंद महाराज के अनुयायी उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम यही दुआ करते हैं कि महाराज जल्द स्वस्थ होकर भक्तों के बीच आएं और अपनी बातें साझा करें। साधु-संतों के उपदेशों पर चलते हुए समाज में उनका योगदान अनमोल है। हम चाहते हैं कि उनका मार्गदर्शन हमेशा लोगों तक पहुंचता रहे।

मुन्नी बेगम ने भी जताई चिंता

इकबाल अंसारी की पत्नी मुन्नी बेगम ने कहा कि हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि प्रेमानंद महाराज जल्द स्वस्थ हों। हमें उम्मीद है कि अल्लाह हमारी दुआ को स्वीकार करेगा और महाराज जी शीघ्र स्वस्थ होकर भक्तों के बीच लौटेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

15 Oct 2025 02:25 pm

Published on:

15 Oct 2025 02:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / मुस्लिम पति-पत्नी ने संत प्रेमानंद महाराज के लिए अल्लाह से मांगी दुआ, बोले- उनकी सेहत ही हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश

बड़ी खबरें

View All

मथुरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

प्रेमानंद महाराज का धीरेंद्र शास्त्री को गले लगाते ही छलका प्रेम, बोले- पता नहीं अब मिलन हो न हो, सुनकर हर आंख हुई नम!

premanand maharaj kidney failure spiritual message from vrindavan mathura
मथुरा

जब प्रेमानंदजी ने कहा- शरीर तो बीमार है, पर दिल से करूंगा हर बात, तो धीरेंद्र शास्त्री ने दिया दिल को छू जाने वाला जवाब

dhirendra krishna shastri meets saint premanand in vrindavan
मथुरा

प्रेमानंद महाराज के ‘एकांतिक दर्शन’ का झांसा देकर युवती से दुराचार, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

आरोपी गिरफ्तार, PC- IANS
मथुरा

कई दिनों बाद संत प्रेमानंद की मुस्कान लौटी! भक्त बोले- यही पल देखने को तरस रहे थे; शानदार वीडियो आया सामने

vrindavan sant premanand smile health update video viral mathura
मथुरा

मथुरा जेल में 36 महिला बंदियों ने रखा करवा चौथ का व्रत, 13 के पति भी जेल में बंद

मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.