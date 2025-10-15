मुस्लिम पति-पत्नी ने संत प्रेमानंद महाराज के लिए अल्लाह से मांगी दुआ, बोले- उनकी सेहत ही हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश

Image Source - 'X'
Muslim couple pray for sant premanand maharaj health: मथुरा-वृंदावन के प्रख्यात संत प्रेमानंद महाराज के प्रवचन आज भी देश और दुनिया में हर जाति और धर्म के लोगों द्वारा बड़े ध्यान से सुने और अपनाए जाते हैं। उनके उपदेशों का प्रभाव खासकर युवा वर्ग की जीवन शैली पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आधुनिक समय में भी इतनी बड़ी संख्या में युवा संत के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हैं। इस वजह से उनके अनुयायियों में उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु को लेकर गंभीर चिंतन देखा जा रहा है।
पद यात्रा के अस्वस्थ होने के कारण कई दिनों से निरस्त रहने की खबर ने प्रेमानंद महाराज के देश-विदेश के अनुयायियों के दिलों में चिंता पैदा कर दी है। मक्का से लेकर अयोध्या तक मुस्लिम समाज के लोग भी उनके उत्तम स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए अल्लाह से दुआ कर रहे हैं।
अयोध्या धाम में बाबरी मस्जिद के पूर्व पैरोकार इकबाल अंसारी ने अपने पत्नी मुन्नी बेगम के साथ संत के स्वास्थ्य के लिए दुआ मांगते हुए कहा कि अयोध्या धर्म और संस्कृति की नगरी है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी का समान सम्मान है। उन्होंने बताया कि हमने सुना कि प्रेमानंद महाराज अस्वस्थ हैं, इसलिए हमने अल्लाह से उनकी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की है।
इकबाल अंसारी ने आगे कहा कि देश-दुनिया में प्रेमानंद महाराज के अनुयायी उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम यही दुआ करते हैं कि महाराज जल्द स्वस्थ होकर भक्तों के बीच आएं और अपनी बातें साझा करें। साधु-संतों के उपदेशों पर चलते हुए समाज में उनका योगदान अनमोल है। हम चाहते हैं कि उनका मार्गदर्शन हमेशा लोगों तक पहुंचता रहे।
इकबाल अंसारी की पत्नी मुन्नी बेगम ने कहा कि हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि प्रेमानंद महाराज जल्द स्वस्थ हों। हमें उम्मीद है कि अल्लाह हमारी दुआ को स्वीकार करेगा और महाराज जी शीघ्र स्वस्थ होकर भक्तों के बीच लौटेंगे।
