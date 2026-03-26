आदेश: श्री बांकेबिहारी मंदिर परिसर में फूल बंगला सजाने के लिए जमा करने होंगे एक लाख 51 हजार रुपए

मथुरा वृंदावन स्थित मंदिर ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज प्रबंधक प्रशासन ने आम सूचना जारी की है। जिसमें ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मंदिर हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी दी गई है। बताया गया है कि जो भी भक्त स्वयं या सेवायत के माध्यम से फूल बंगला सजाना चाहते हैं उन्हें प्रति फूल बंगला के हिसाब से एक लाख 51 हजार रुपए मंदिर कोष में जमा कराना पड़ेगा। पूर्ण विवरण के साथ तीन दिन पहले जमा कराना होगा। जिसकी रसीद भी उन्हें दी जाएगी। ‌