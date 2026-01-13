वृंदावन पहुंचे प्रसिद्ध पार्श्वगायक कुमार सानू ने सुनाया- जब कोई बात बिगड़ जाए… जानें क्या बोले प्रेमानंद महाराज

फोटो सोर्स- भजन मार्ग
Playback singer Kumar Sanu arrived Vrindavan, Premananda Maharaj मथुरा में प्रसिद्ध पार्श्वगायक कुमार सानू ने संत प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर उन्होंने एक गाना सुनाया। बोले, "यह गीत उनके दिल के करीब है जो भगवान, माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी, सबके लिए गाया जा सकता है।" इस मौके पर संत प्रेमानंद महाराज ने उपदेश दिया कि नाम जाप से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। कुमार सानू प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए केली कुंज आश्रम वृन्दावन आए थे। उल्लेखनीय है कि संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम में बड़े से बड़े संत, नेता, फिल्मी दुनिया के हीरो-हीरोइन और क्रिकेट दुनिया के सेलिब्रिटी अपनी हाजरी लगा चुके हैं। प्रेमानंद महाराज अपनी वाणी से लोगों के प्रश्नों का उत्तर देकर उन्हें मन की शांति प्रदान करते हैं।
उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन केली कुंज आश्रम पहुंचे कुमार सानू ने संत प्रेमानंद महाराज को गाना सुनाया। गाने के बोल थे "जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवाज, ना कोई है, ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवाय, ओ हमनवाज।" कुमार सानू ने कहा कि यह गाना हमारे दिल के काफी नजदीक है और यह गाना हम भगवान, माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी सबके लिए गा सकते हैं।
संत प्रेमानंद महाराज ने कहा कि हमारी सांसें बहुत कीमती हैं। अपने 50 वर्षों में जो ऐश्वर्य कमाया है और अंतिम सांस चल रही हो, ऐसे में आप कहें कि हम अपनी 50 साल की कमाई, पूरी संपत्ति को लगा रहे हैं और हमारी 5 सांसें बढ़ा दी जाएं, तो भी नहीं बढ़ेंगी। ऐसी कीमती सांसों में यदि हम भगवान का नाम लें, नाम स्मरण करना शुरू कर दें, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा।
संत प्रेमानंद महाराज ने कहा कि यदि आपको शिव प्रेम की प्राप्ति की इच्छा है तो हमें साम्य सदाशिव, साम्य सदाशिव, शिव-शिव-शिव का जाप करना चाहिए। नाम का उठते-बैठते, चलते-फिरते हमेशा करते रहना चाहिए। इसमें कोई मेहनत की भी बात नहीं है। नाम के स्मरण से निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति होती है। जिनके स्मरण मात्र से जन्म संसार के बंधन नष्ट हो जाते हैं। नाम स्मरण करते रहिए।
बड़ी खबरेंView All
मथुरा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग