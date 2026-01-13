वृंदावन पहुंचे प्रसिद्ध पार्श्वगायक कुमार सानू ने सुनाया- जब कोई बात बिगड़ जाए… जानें क्या बोले प्रेमानंद महाराज

Playback singer Kumar Sanu arrived Vrindavan, Premananda Maharaj मथुरा में प्रसिद्ध पार्श्वगायक कुमार सानू ने संत प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर उन्होंने एक गाना सुनाया। बोले, "यह गीत उनके दिल के करीब है जो भगवान, माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी, सबके लिए गाया जा सकता है।" इस मौके पर संत प्रेमानंद महाराज ने उपदेश दिया कि नाम जाप से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा।‌ कुमार सानू प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए केली कुंज आश्रम वृन्दावन आए थे। उल्लेखनीय है कि संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम में बड़े से बड़े संत, नेता, फिल्मी दुनिया के हीरो-हीरोइन और क्रिकेट दुनिया के सेलिब्रिटी अपनी हाजरी लगा चुके हैं।‌ प्रेमानंद महाराज अपनी वाणी से लोगों के प्रश्नों का उत्तर देकर उन्हें मन की शांति प्रदान करते हैं।