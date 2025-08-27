Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मथुरा

प्रेमानंद महाराज और रामभद्राचार्य: वृंदावन में उठी भक्त बनाम भाषा की बहस, जानिए शंकराचार्य ने क्या कहा

वृंदावन में संतों के बीच नई बहस छिड़ गई है। जगदगुरु रामभद्राचार्य की टिप्पणी पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रेमानंद महाराज दिन-रात भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं। वही तो संस्कृत है।

मथुरा

Mahendra Tiwari

Aug 27, 2025

Mathura
प्रेमानंद महाराज शंकराचार्य और जगतगुरु रामभद्राचार्य की फोटो सोर्स ट्विटर

जगदगुरु रामभद्राचार्य और संत प्रेमानंद महाराज को लेकर साधु-संतों के बीच नया विवाद खड़ा हो गया है। मामला तब तूल पकड़ गया। जब ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने रामभद्राचार्य की टिप्पणी पर करारा पलटवार किया।

शंकराचार्य ने कहा कि वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज दिन-रात भगवान का नाम जपते हैं। अगर कोई कहता है कि उन्हें संस्कृत नहीं आती तो यह गलत है। उन्होंने सवाल उठाया कि राधे-राधे, कृष्ण-कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल—ये सभी शब्द किस भाषा के हैं? यह तो शुद्ध संस्कृत के ही संबोधन हैं। उनका तर्क था कि जो संत लगातार भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। वो दरअसल हर समय संस्कृत ही बोल रहे होते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, "वो एक पीले कपड़े वाले महात्माजी है वृंदावन में प्रेमानंद जी, कह रहे हैं। कि उनको एक अक्षर संस्कृत नहीं आती। उनको संस्कृत आने की ज़रूरत क्या है? वो तो भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं। भगवान का नाम संस्कृत में ही हैं।

कैसे भड़का विवाद?

दरअसल, हाल ही में एक पॉडकास्ट में जगदगुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर वो एक भी संस्कृत का अक्षर पढ़ लें या किसी श्लोक का अर्थ समझा दें। तो वे उन्हें चमत्कारी मान लेंगे। इस बयान ने संत समाज में हलचल मचा दी।

रामभद्राचार्य की सफाई

बढ़ते विवाद के बीच रामभद्राचार्य ने सफाई दी कि उनकी मंशा अपमानित करने की नहीं थी। उन्होंने कहा कि प्रेमानंद महाराज उनके पुत्र समान हैं। और जब भी वह मिलने आएंगे। उन्हें हृदय से गले लगाएंगे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Aug 2025 04:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / प्रेमानंद महाराज और रामभद्राचार्य: वृंदावन में उठी भक्त बनाम भाषा की बहस, जानिए शंकराचार्य ने क्या कहा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.