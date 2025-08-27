प्रेमानंद महाराज और रामभद्राचार्य: वृंदावन में उठी भक्त बनाम भाषा की बहस, जानिए शंकराचार्य ने क्या कहा

शंकराचार्य ने कहा कि वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज दिन-रात भगवान का नाम जपते हैं। अगर कोई कहता है कि उन्हें संस्कृत नहीं आती तो यह गलत है। उन्होंने सवाल उठाया कि राधे-राधे, कृष्ण-कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल—ये सभी शब्द किस भाषा के हैं? यह तो शुद्ध संस्कृत के ही संबोधन हैं। उनका तर्क था कि जो संत लगातार भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। वो दरअसल हर समय संस्कृत ही बोल रहे होते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, "वो एक पीले कपड़े वाले महात्माजी है वृंदावन में प्रेमानंद जी, कह रहे हैं। कि उनको एक अक्षर संस्कृत नहीं आती। उनको संस्कृत आने की ज़रूरत क्या है? वो तो भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं। भगवान का नाम संस्कृत में ही हैं।