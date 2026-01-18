घर और मंदिर की पूजा में कौन अच्छी? प्रेमानंद महाराज ने दिया उत्तर, कथावाचक इंद्रेश ने लिया आशीर्वाद

Which is better for home and temple worship? मथुरा के वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज जनसाधारण से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देकर उनका निवारण करते हैं। इनमें अधिकांश प्रश्नोत्तर रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए होते हैं। इसी प्रकार का एक प्रश्न भक्त ने प्रेमानंद महाराज से किया कि घर में पूजा करने और मंदिर में पूजा करने में क्या अंतर है? इसका उत्तर प्रेमानंद महाराज ने सरल शब्दों में दिया, बोले "स्थान का अपना एक महत्व होता है और वहां की जप-तप पूजा-अर्चना कई गुना ज्यादा लाभदायक होती है।" इधर शादी के बाद कथावाचक इंद्रेश ने प्रेमानंद महाराज से पहली मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने राधा गिरधरलाल की फोटो भेंट की। दोनों के बीच राधा गिरधरलाल की लीलाओं को लेकर चर्चा हुई।