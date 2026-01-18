18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मथुरा

घर और मंदिर की पूजा में कौन अच्छी? प्रेमानंद महाराज ने दिया उत्तर, कथावाचक इंद्रेश ने लिया आशीर्वाद

Which is better for home and temple worship? मथुरा के वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज के सामने भक्त ने सवाल किया कि घर की पूजा और मंदिर की पूजा में क्या अंतर है? इसका निराकरण संत प्रेमानंद महाराज ने किया। शादी के बाद पहली बार कथावाचक इंद्रेश भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे। ‌

2 min read
Google source verification

मथुरा

image

Narendra Awasthi

Jan 18, 2026

कथावाचक इंद्रेश और संत प्रेमानंद महाराज का सत्संग फोटो सोर्स- भजन मार्ग

फोटो सोर्स- भजन मार्ग

Which is better for home and temple worship? मथुरा के वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज जनसाधारण से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देकर उनका निवारण करते हैं। इनमें अधिकांश प्रश्नोत्तर रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए होते हैं। इसी प्रकार का एक प्रश्न भक्त ने प्रेमानंद महाराज से किया कि घर में पूजा करने और मंदिर में पूजा करने में क्या अंतर है? इसका उत्तर प्रेमानंद महाराज ने सरल शब्दों में दिया, बोले "स्थान का अपना एक महत्व होता है और वहां की जप-तप पूजा-अर्चना कई गुना ज्यादा लाभदायक होती है।" इधर शादी के बाद कथावाचक इंद्रेश ने प्रेमानंद महाराज से पहली मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने राधा गिरधरलाल की फोटो भेंट की। दोनों के बीच राधा गिरधरलाल की लीलाओं को लेकर चर्चा हुई।

घर की पूजा और मंदिर की पूजा में क्या अंतर?

उत्तर प्रदेश के मथुरा में संत प्रेमानंद महाराज से मिलने आए एक भक्त ने प्रश्न किया कि घर में पूजा और मंदिर की पूजा में क्या अंतर है। इस पर संत प्रेमानंद महाराज ने कहा कि घर और मंदिर की पूजा में बहुत अंतर होता है। मंदिर पवित्र स्थान पर होता है, जहां की ऊर्जा अधिक शक्तिशाली होती है। मंदिर में पूजा करने से श्रद्धा और भक्ति बढ़ जाती है। पूजा का फल भी अधिक मिलता है।

वृंदावन की एक माला एक लाख माला के बराबर

संत प्रेमानंद महाराज ने कहा कि मंदिर में देवता स्थापित होते हैं और संतों का भी सानिध्य मिलता है जो पूजा के फल को कई गुना बढ़ा देते हैं। घर में 1000 माला का जाप गौशाला के 100 माला जप के बराबर होता है, जबकि तीर्थ स्थल पर एक माला जपने से वही फल मिलता है। लेकिन वृंदावन की एक माला अन्य स्थानों की एक लाख बार माला जपने के बराबर होती है।

कथावाचक इंद्रेश कुमार ने की मुलाकात

कथावाचक इंद्रेश कुमार की शादी 5 दिसंबर 2025 को जयपुर में हुई थी। जिसके बाद उनकी पहली मुलाकात संत प्रेमानंद महाराज से हुई। इस दौरान उन्होंने राधा गिरधरलाल की फोटो भेंट की। जिसे देखकर प्रेम महाराज प्रसन्न हो गए। इस मौके पर संत प्रेमानंद महाराज ने पूछा कि सेहरा किसके बांधा गया? इस पर इंद्रेश ने बताया कि जुगल के सेहरा बांधा गया और बीच में ठाकुर जी विराजमान थे

ठाकुर जी को अपनापन

संत प्रेमानंद महाराज ने कहा कि ठाकुर जी को अपनापन पसंद है। भजन क्रिया और तपस्या सब उसके फल हैं। महान भक्तों में यह देखा गया है कि "उनमें मेरे ठाकुर या प्रियता जैसी ललक दिखाई पड़ती है और वह ठाकुर के पास पहुंच जाते हैं।" ठाकुर जी को भी यही प्रियता आकर्षित करती है।

भगवान की चर्चा में अर्थ की आशा न रखें

प्रेमानंद महाराज ने कहा कि भगवान की चर्चा करते हुए कभी किसी चीज की आशा मत रखिए। भगवान की चर्चा भगवान की प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए। तो यह जीवन प्रेममय हो जाएगा। अर्थ यानी रुपया-पैसा लोगों के बैंकों और घरों में न जाने कितना जमा है। इसका कोई महत्व नहीं है। आज कथा से ज्यादा अर्थ को महत्व दिया जाता है। जबकि भगवान की कथा को मुख्य मानना चाहिए। यदि आप भगवान के चरणों की सेवा में लगे हैं तो अर्थ आपकी सेवा में लगा रहेगा। अर्थ की प्रधानता को न रखते हुए भगवान की अद्भुत महिमा का गान करते हुए स्वयं प्रफुल्लित हों, यही गिरधरलाल से प्रार्थना है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Jan 2026 08:50 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / घर और मंदिर की पूजा में कौन अच्छी? प्रेमानंद महाराज ने दिया उत्तर, कथावाचक इंद्रेश ने लिया आशीर्वाद

बड़ी खबरें

View All

मथुरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बांके बिहारी में VIP दर्शन के नाम पर करता था दोस्ती, फिर बना लेता था अश्लील वीडियो, कई युवतियों हुईं शिकार

VIP दर्शन के नाम पर युवतियों का अश्लील वीडियो
मथुरा

मथुरा में मानवता तार-तार: ‘टॉफी’ का लालच देकर 5 साल की मासूम से दरिंदगी, 15 वर्षीय किशोर ने किया..

mathura minor girl assault news
मथुरा

बात करते-करते 10 सेकेंड में मौत, चाय की दुकान पर बैठने के लिए उठाया स्टूल… गिरे फिर न उठे

मथुरा

वृंदावन पहुंचे प्रसिद्ध पार्श्वगायक कुमार सानू ने सुनाया- जब कोई बात बिगड़ जाए… जानें क्या बोले प्रेमानंद महाराज

कुमार सानू पहुंचे प्रेमानंद महाराज के आश्रम (फोटो सोर्स- भजन मार्ग)
मथुरा

जैकेट की जेब में कोबरा लेकर अस्पताल पहुंचा, बोला- डॉक्टर साहब! इसी ने काटा बचा लीजिए;VIDEO

मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.