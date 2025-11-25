बांके बिहारी का प्राकट्योत्सव: संत प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कैसे प्रकट हुए बांके बिहारी लालजू?

Banke Bihari appearance मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी लाल जू के प्रकटोत्सव के पावन अवसर पर संत प्रेमानंद महाराज ने महत्वपूर्ण जानकारी दी कि बांके बिहारी लाल जू कैसे प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि स्वामी हरिदास जी महाराज और श्री विट्ठल विपुल जी की अपार करुणा के कारण हम सभी को यह सौभाग्य मिला है। जो एक बार बांके बिहारी जी का दर्शन कर लेता है। वह कभी नरक में नहीं जाएगा। यहां पर साक्षात प्रिया प्रीतमजू विराजमान हैं।