सनातन एकता पदयात्रा में धीरेंद्र शास्त्री बोले यहां डरने की जरूरत नहीं है, यहां कब गाड़ी पलट जाए…

Sanatan Ekta padyatra सनातन एकता पदयात्रा मथुरा पहुंची तो स्वागत करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस मौके पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने दिल्ली में हुई विस्फोटक घटना पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पढ़े-लिखे डॉक्टर भी बम फोड़ते हैं। बताइए डॉक्टर के पास क्या कमी थी? पैसा, जमीन, बंगला सब कुछ है। फिर भी वह इस तरह का कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि इन लोगों की शिक्षा नीति में लिखा है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो 72 हूरों के पास जाओगे। सनातन एकता पदयात्रा को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एएसपी अनुज चौधरी स्वयं सुरक्षा की कमान संभाले हैं। यात्रा मार्ग को 18 जोन में बांटा गया है। कुल 3000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है।