मथुरा

सनातन एकता पदयात्रा में धीरेंद्र शास्त्री बोले यहां डरने की जरूरत नहीं है, यहां कब गाड़ी पलट जाए…

Mathura Sanatan Ekta padyatra सनातन एकता पदयात्रा कर रहे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने दिल्ली विस्फोट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी शिक्षा में 72 हूरों से मिलना लिखा है। पूछा डॉक्टर के पास क्या कमी थी?

2 min read
Google source verification

मथुरा

image

Narendra Awasthi

Nov 14, 2025

सनातन एकता पदयात्रा में उमड़ी भीड़ (फोटो सोर्स- 'X' सनातन एकता पदयात्रा)

फोटो सोर्स- 'X' सनातन एकता पदयात्रा

Sanatan Ekta padyatra सनातन एकता पदयात्रा मथुरा पहुंची तो स्वागत करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस मौके पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने दिल्ली में हुई विस्फोटक घटना पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पढ़े-लिखे डॉक्टर भी बम फोड़ते हैं। बताइए डॉक्टर के पास क्या कमी थी? पैसा, जमीन, बंगला सब कुछ है। फिर भी वह इस तरह का कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि इन लोगों की शिक्षा नीति में लिखा है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो 72 हूरों के पास जाओगे। सनातन एकता पदयात्रा को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एएसपी अनुज चौधरी स्वयं सुरक्षा की कमान संभाले हैं। यात्रा मार्ग को 18 जोन में बांटा गया है। कुल 3000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है।

यूपी में डरने की जरूरत नहीं

उत्तर प्रदेश की मथुरा पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि अब तो यात्रा यूपी में पहुंच गई है। यहां पर अब डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहां किसी को पता नहीं है कि कब गाड़ी पलट जाए। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को एक होना जरूरी है। यदि एक नहीं रहेंगे तो कल एक भी नहीं बचेंगे। ब्रज की महिमा रजरानी, राधा रानी और यमुना मैया से है। रजरानी की जगह कंक्रीट की बिल्डिंग खड़ी हो गई है। यमुना नदी दूषित है। हम सब का प्रयास होना चाहिए कि ब्रज अपने पुराने स्वरूप में लौट आए।

एएसपी अनुज चौधरी के नेतृत्व में सनातन एकता पदयात्रा की सुरक्षा 

सनातन एकता पदयात्रा आज शुक्रवार को मथुरा में लगभग 16 किलोमीटर चलेगी। यह यात्रा कोसी मंडी से छाता तक जाएगी। मथुरा में कुल 55 दिनों की यात्रा है जो चार दिनों में पूरी होगी। एएसपी अनुज चौधरी के नेतृत्व में सनातन एकता पदयात्रा की सुरक्षा की जा रही है। जिसके लिए यात्रा मार्ग 18 जोन में बांटा गया है। 3000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।

मथुरा में कुल 55 किलोमीटर की यात्रा

सनातन एकता यात्रा मथुरा में 55 किलोमीटर चलेगी। यह यात्रा 16 नवंबर को पूरी होगी। आज यात्रा कोसी मंडी से शुरू हुई, जो यात्रा तुमौला गांव पहुंचेगी। यहां पर भोजन और विश्राम के बाद यात्रा आगे बढ़ेगी। 15 नवंबर को यात्रा छाता से शुरू होगी और 7.5 किलोमीटर की चलेगी। दोपहर का भोजन यादव हरियाणा ढाबा के पहले होगा। जैतपुर गांव के पास पहुंचेगी। 16 नवंबर को 17 किलोमीटर की यात्रा होगी। दोपहर के भोजन के बाद यात्रा बांके बिहारी मंदिर पहुंचेगी। यहां पर बांके बिहारी का दर्शन करने का प्रोग्राम है।

सुरक्षा में सेंध

बीते शाम धीरेंद्र शास्त्री की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए एक युवक काफिले में घुस गया। वह धीरेंद्र शास्त्री की प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस में था और गले में यूपी पुलिस का फर्जी परिचय पत्र डालकर चल रहा था। मौके पर मौजूद इंस्पेक्टर रामनिवास ने शंका के आधार पर पूछताछ की और उसे पकड़कर कोसीकला थाना ले जाया गया। उसकी पहचान कोसीकलां निवासी नीरज बघेल के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार युवक बागेश्वर धाम की प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहन कर चल रहा था।

Published on:

14 Nov 2025 12:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / सनातन एकता पदयात्रा में धीरेंद्र शास्त्री बोले यहां डरने की जरूरत नहीं है, यहां कब गाड़ी पलट जाए…

