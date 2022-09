गंदे पैर लेकर बेड पर चढ़ने की सजा: सौतेले पिता ने अपने ही मासूम बच्चे को डंडे से पीटकर मार डाला

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में सौतेले पिता ने हैवानियत दिखाते हुए अपने ही बेटे को डंडे से पीट पीटकर मार डाला है। उस मासूम की खता सिर्फ इतनी सी थी कि, वो गंदे पैर लेकर बेड पर चढ़ गया था। इस दौरान बच्चे की माँ उसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश करती रही लेकिन राक्षसी प्रवित्ति के उस बाप ने एक न सुनी, जिसके बाद बच्चे ने दम तोड़ दिया।

मथुरा जिले के हाईवे थाना क्षेत्र में एक ऐसी घटना ने लोगों को हैरान कर दिया है, जिसमें पिता पुत्र के रिश्तों पर भी एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। जहां अपने ही बेटे को पिता ने डंडे से पीटपीटकर मार डाला। हैवान बने बाप ने 11 वर्षीय बच्चे की हत्या महज इसलिए कर दी कि, वह गंदे पैरों से बेड पर चढ़ गया था। बुधवार देर रात घटना बीती रात की है जहां गुस्साए बाप ने मासूम को लाठी-डंडों से इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्यारोपी बाप को गिरफ्तार कर लिया है।

