UP News : कर्ज में डूबे टैंपो चालक ने परिवार संग जहर खाकर जान दी, पत्नी और बच्चों की हालत गंभीर

प्रतीकात्मक फोटो
UP News : कथित रूप से कर्ज में डूबे एक टेंपो चालक का पूरा परिवार उजड़ गया। मंगलवार की रात में उसने पत्नी को जहरीला पदार्थ दिया और खुद भी उसका सेवन कर लिया। जब बच्चों ने माता-पिता को तड़पते हए देखा तो उन्होंने भी बचा हुआ जहर खा लिया। आनन-फानन में पड़ोसी इस परिवार को अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां टैंपों चालक को मृत घोषित कर दिया गया जबकि इसकी पत्नी और बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है।
हाथरस के सादाबाद महावतपुर के रहने वाले 38 वर्षीय योगेश कुमार मथुरा में टेंपो चलाते थे। इसी से उनके परिवार का पालन पोषण होता था। अस्पताल में भर्ती योगोश की पत्नी रेणू ने बताया कि उनके चार बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी मानसी 12 साल की है। छोटा बेटा गिरधर आठ साल का है और छोटी बेटी राधा दस साल की है और सबसे छोटी बेटी तुलसी महज पांच साल की है। यह परिवार रिफाइनरी थाना क्षेत्र की राधा बिहार कॉलोनी में स्थित एक मकान में किराए पर रहता है। पिछले लंबे समय से योगेश कुमार का काम ठीक नहीं चल रहा था।
मंगलवार रात को उसने पहले अपनी पत्नी को जहरीला पदार्थ पिला दिया इसके बाद पदार्थ का सेवन कराकर खुद भी जहर का सेवन कर लिया। दोनों की हालत बिगड़ी तो बचे हुए जहरीले पदार्थ को बच्चों ने भी खा लिया। इसके बाद परिवार के सभी सभी सदस्यों की हालत बिगड़ गई। आनन-फानन में पड़ोस के लोग इन्हे लेकर अस्पताल पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। बच्चों ने थोड़ा ही जहरीला पदार्थ पिया था योगेश और इसकी पत्नी रेणु की हालत गंभीर थी। उपचार के दौरान योगेश की मौत हो गई। पत्नी को एसएन मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया है।
योगेश के भाई मोनू ने बताया कि उसके भाई ने दोपहर टाउनशिप क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति से पैसा उधार लिया था। योगेश पैसा समय से वापस नहीं कर पा रहा था। इस पर कर्ज देने वाले ने उसके साथ मापीट की थी और टैंपों छीन लिया था। इसी से परेशान होकर उसके भाई ने जहरीला पदार्थ खा लिया। परेशान होकर रात को करीब साढ़े दस बजे योगेश अपने घर पहुंचा और पत्नी को सारी बात बताई। इसके बाद आरोपी दोनों ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
मथुरा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग