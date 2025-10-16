UP News : कर्ज में डूबे टैंपो चालक ने परिवार संग जहर खाकर जान दी, पत्नी और बच्चों की हालत गंभीर

हाथरस के सादाबाद महावतपुर के रहने वाले 38 वर्षीय योगेश कुमार मथुरा में टेंपो चलाते थे। इसी से उनके परिवार का पालन पोषण होता था। अस्पताल में भर्ती योगोश की पत्नी रेणू ने बताया कि उनके चार बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी मानसी 12 साल की है। छोटा बेटा गिरधर आठ साल का है और छोटी बेटी राधा दस साल की है और सबसे छोटी बेटी तुलसी महज पांच साल की है। यह परिवार रिफाइनरी थाना क्षेत्र की राधा बिहार कॉलोनी में स्थित एक मकान में किराए पर रहता है। पिछले लंबे समय से योगेश कुमार का काम ठीक नहीं चल रहा था।