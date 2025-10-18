संत प्रेमानंद महाराज ने ऐसा क्यों कहा? बोले- जब दंड मिलेगा तो सह नहीं पाओगे” व्यूज रुपया दे सकता…

जानकारी के अनुसार, जब से संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई है, तभी से फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर उनके पुराने वीडियो दोबारा साझा किए जा रहे हैं। इन वीडियो को देखकर कई भक्त उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। कई श्रद्धालु उनके आश्रम पहुंचकर जानकारी लेने लगे, जबकि कुछ लोग फोन पर हालचाल पूछने में जुटे हैं।

एक वार्तालाप के दौरान संत नवल नागरी ने जब यह बात महाराज के सामने रखी कि लोग उनकी पुरानी बीमारी के समय की वीडियो डालकर भ्रम फैला रहे हैं, तो इस पर संत प्रेमानंद महाराज ने कहा कि व्यूज़ बढ़ाने के लालच में ऐसा पाप करना भारी पड़ सकता है। उन्होंने कहा, “ऐसे लोग जो झूठ फैलाकर भक्तों की आस्था से खेल रहे हैं, उन्हें जब दंड मिलेगा तो सहन नहीं कर पाएंगे। इस बीच, गीता मनीषी संत ज्ञानानंद महाराज भी संत प्रेमानंद महाराज से मिलने उनके आश्रम पहुंचे। यहां दोनों संतों की मुलाकात स्नेह और श्रद्धा से भरी रही। प्रेमानंद महाराज ने उनके चरणों का पूजन कर उनका स्वागत किया।