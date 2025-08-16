YogiAdityanath: योगी का मथुरा प्रेम: 8 साल में 38 बार दौरा, काशी-अयोध्या की तर्ज पर होगा कायाकल्प

योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में धार्मिक नगरीय विकास की दिशा में हुए बदलावों को पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने अब तक काशी के 160, अयोध्या के 85 और मथुरा के 38 दौरे किए हैं। यह दौरे केवल औपचारिक नहीं, बल्कि विकास की ठोस योजनाओं और कार्यों के सूत्रधार हैं। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर और अयोध्या में श्रीराम मंदिर के निर्माण के बाद अब मथुरा का कायाकल्प सुनिश्चित करने पर सरकार का पूरा फोकस है। सीएम योगी का मानना है कि भारत की तीन प्रमुख धार्मिक नगरी काशी, अयोध्या और मथुरा न केवल सांस्कृतिक गौरव की धरोहर हैं, बल्कि ये आर्थिक व सामाजिक प्रगति के भी बड़े केंद्र बन सकते हैं। उनके लगातार दौरे इसी दृष्टिकोण को पुष्ट करते हैं।