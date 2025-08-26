Patrika LogoSwitch to English

मऊ

Mau Police: धर्मांतरण के आरोपियों को पुलिस ने भेजा जेल

सरायलखंसी थाना क्षेत्र के बरलाई गांव में चल रहे धर्मांतरण के मामले में प्रश्न दो लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है

मऊ

Abhishek Singh

Aug 26, 2025

Mau Crime: मऊ जिले के सरायलखंसी थाना क्षेत्र के बरलाई गांव में चल रहे धर्मांतरण के मामले में प्रश्न दो लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार पंकज पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक थाना सरायलखंसी जनपद मऊ के कुशल नेतृत्व में दिनांक 24.08.2025 को उपनिरीक्षक बृजेश कुमार मय हमराह हे0का0 संतोष कुमार व का0 विशाल वर्मा द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 377/2025 धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधि0 2021 से सम्बन्धित नामजद अभियुक्तगण 1.लालमुनी चौहान पुत्र स्व0 मलक चौहान सा0 बरलाई चौहान बस्ती थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ हुलिया सांवला रंग एकहरा बदन आंख कान नाक कद औसत उम्र करीब 58 वर्ष 2.आशीष चौहान पुत्र स्व0 प्रेमचन्द चौहान सा0 बरलाई जोलहरा थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ हुलिया सांवला रंग दोहरा मजबूत जिस्म आंख कान नाक कद औसत उम्र करीब 26 वर्ष, जिनके द्वारा महिलाओं, पुरुष तथा अवयस्क बच्चों एवं काफी गरीब व समाज के निचले तबके से सम्बन्धित लोगों का ब्रेनवाश कर धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। इनको घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया।

वांछित अभियोग का विवरण
1. मु0अ0सं0 377/2025 धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधि0 2021 थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ

बरामदगी–


  1. पवित्र बाइबिल ( शास्त्र) पुस्तक 13 अदद




  2. चार अदद पवित्र शास्त्र भंजन संहिता और नीति बचन




  3. दो अदद छोटा पवित्र शास्त्र




  4. दो अदद हिन्दी एवं भोजपुरी गीत की किताब ईशू के सम्बन्ध में




  5. दो अदद डायरी जिसमें प्रभू ईशू के गीत तथा अनुआयी से लेन देन का विवरण




  6. एक अदद पुस्तक मत्ती रचित सुसमाचार कवर रहित




  7. एक अदद पुस्तक जिस पर कौन है यह यीशू सचित्र पुस्तक अंकित है




  8. एक गुलाबी कलर की डायरी जिसमें अनुयवाईयो का नाम व उनके द्वारा दिये गये धन व उपहार का विवरण अंकित है




  9. एक पुस्तक बिलीवर्स चर्च लिटर्जी कुछ छोटी बड़ी पुस्तके जिसमें से कुछ पुस्तके फटी हैं




  10. सैतालिस अदद मसीहा जागरण मंच की रसीद




  11. एक जोडी फूलझाल




  12. खजड़ी 9 अदद जिसमें 4 अदद टूटी फूटी ,ढोल एक अदद




  13. एक अदद हारमोनियन

गिरफ्तारकर्ता टीम-
1- उपनिरीक्षक श्री बृजेश कुमार
2- हे0का0 संतोष कुमार
3- का0 विशाल वर्मा थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ

Published on:

26 Aug 2025 04:55 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau Police: धर्मांतरण के आरोपियों को पुलिस ने भेजा जेल

