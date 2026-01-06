बर्तन धो रही थी 17 साल की लड़की….3 नाबालिग पहुंचे और कर डाला गैंगरेप; क्या है पूरा मामला

मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने जानकारी दी कि नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में आरोपी भी नाबालिग हैं, जिन्हें बाल न्यायालय में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें बाल संप्रेषण गृह भेज दिया गया। फिलहाल मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। साथ ही पीड़िता का बयान दर्ज करने के साथ मेडिकल जांच की प्रक्रिया जारी है।