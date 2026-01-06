6 जनवरी 2026,

मऊ

बर्तन धो रही थी 17 साल की लड़की….3 नाबालिग पहुंचे और कर डाला गैंगरेप; क्या है पूरा मामला

Crime News: 17 साल की लड़की से साथ 3 नाबालिगों ने गैंगरेप किया। पीड़िता को आरोपी उसके घर से दूर ले गए। जहां इस घटना को अंजाम दिया गया।

2 min read
Google source verification

मऊ

image

Harshul Mehra

Jan 06, 2026

17 year old girl gang raped by three minors in mau uttar pradesh

17 साल की लड़की से 3 नाबालिगों ने किया गैंगरेप। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Crime News: उत्तर प्रदेश के मऊ के रानीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 17 साल की लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। मामले में पुलिस ने 3 नाबालिगों को डिटेन किया है।

मऊ: तीन नाबालिगों ने लड़की के साथ किया गैंगरेप

मामले को लेकर रानीपुर स्टेशन हाउस ऑफिसर प्रमोद कुमार ने कहा, '' शुक्रवार को 16 से 17 साल के तीन नाबालिगों ने लड़की के साथ कथित तौर पर गैंगरेप किया।''

उन्होंने बताया कि शनिवार को लड़की के परिवार की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और बच्चों के यौन अपराधों से बचाव (POCSO) एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

घर के बाहर बर्तन धो रही थी पीड़िता

बताया जा रहा है कि पीड़िता अपने घर के बाहर बर्तन धो रही थी। इसी दौरान आरोपी पीड़िता को बहला-फुसलाकर दूर ले गए और घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को डिटेन किया।

आरोपियों को किशोर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें बाल संप्रेषण गृह भेज दिया गया। वहीं पीड़ित नाबालिग का महिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है।

3 नाबालिगों को को किया डिटेन

स्टेशन हाउस ऑफिसर प्रमोद कुमार ने बताया कि पुलिस टीम ने संत रविदास मंदिर के पास से 3 नाबालिगों को डिटेन किया। आरोपी सुल्तानीपुर रोड की ओर भागने की कोशिश कर रहे थे। आरोपियों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है।

मामले में जांच जारी

मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने जानकारी दी कि नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में आरोपी भी नाबालिग हैं, जिन्हें बाल न्यायालय में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें बाल संप्रेषण गृह भेज दिया गया। फिलहाल मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। साथ ही पीड़िता का बयान दर्ज करने के साथ मेडिकल जांच की प्रक्रिया जारी है।

