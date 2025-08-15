Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मऊ

79वीं स्वतंत्रता दिवस परम्परागत एवं हर्षोउल्लास के साथ मनाया गया

स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पुलिस अधीक्षक मऊ इलामरन जी द्वारा पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया गया तथा उपस्थित समस्त अधिकारी/कर्मचारीगणों को राष्ट्रीय एकता एवं पुलिस के कार्यो एवं जिम्मेदारियों के साथ-साथ समाज मे पुलिस की छबि और भी बेहतर करने की शपथ दिलायी गयी। इसके उपरान्त पुलिस अधीक्षक महोदय सहित पुलिस अधीकारी/कर्मचारीगणों द्वारा पुलिस लाइन परिसर में वृक्षारोपण किया गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनुप कुमार द्वारा ध्वजारोहण कर शपथ दिलायी गयी, इसके अतिरिक्त सर्किल के थानों पर क्षेत्राधिकारीगणों द्वारा एवं सभी थानों/चौकियों पर सभी थाना प्रभारी व चौकी प्रभारियों द्वारा ध्वजारोहण किया गया तथा उपस्थित कर्मचारीगणों को शपथ दिलायी गयी व वृक्षारोपण किया गया।

मऊ

Abhishek Singh

Aug 15, 2025

Mau Police: मऊ पुलिस अधीक्षक इलामरन जी द्वारा स्वतंत्रता दिवस-2025 के शुभ अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा इस जनपद के निम्नलिखित अधि0/कर्मचारीगण को प्रशंसा चिन्ह (रजत) व सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किया गया-


  1. आरक्षी करन अभिषेक सिंह, पुलिस लाइन (प्रशंसा चिन्ह रजत)

सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह-


  1. निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह, प्रभारी थाना कोतवाली नगर।




  2. मु0आ0 राजेश सिंह, परिवहन शाखा।

पुलिस महानिदेशक, का प्रशंसा चिन्ह (सिल्वर)–


  1. मु0आ0 कमलेश कुमार ठाकुर, स्वाट टीम।




  2. आरक्षी ज्ञानेन्द्र पाण्डेय, स्वाट टीम।

स्वतंत्रता दिवस-2025 के शुभ अवसर पर गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस जनपद के निम्नलिखित पुलिसकर्मियों को अति उत्कृष्ट/उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया-
अति उत्कृष्ट सेवा पदक-


  1. निरी0 अब्दुल वहीद, परिक्षेत्रीय कार्यालय सम्बद्ध।




  2. उ0नि0 सुरेन्द्र नरायण शुक्ला, यातायात शाखा।




  3. उ0नि0 रामअवध सेठ, थाना कोतवाली नगर।




  4. उ0नि0 राम दुलार राम, थाना मुहम्मदाबाद।




  5. उ0नि0 श्याम जी यादव, चौकी प्रभारी रसुलपुर।




  6. मु0आ0 जितेन्द्र नाथ सिंह, पेशी श्रेष्ठ।




  7. मु0आ0चा0 राम जी प्रसाद, परिवहन शाखा।




  8. मु0आ0स0पु0 मारकण्डेय प्रसाद, यातायात शाखा।




  9. मु0आ0स0पु0 देवी प्रसाद सिंह, पुलिस लाइन।




  10. मु0आ0स0पु0 उदयभान सिंह, यातायात शाखा।




  11. मु0आ0स0पु0 फौजदार सिंह, पुलिस लाइन ।




  12. मु0आ0स0पु0 धर्मेन्द्र कुमार यादव, पुलिस लाइन।

उत्कृष्ट सेवा पदक-


  1. निरी0 श्रीमती मंजू सिंह, प्रभारी महिला थाना।

स्वतंत्रता दिवस-2025 के अवसर पर श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, यूपी-112 उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निम्नलिखित यूपी-112 के निम्नलिखित पुलिसकर्मियों को पीआरवी ऑफ द डे/उत्कष्ट रिस्पांस टाइम हेतु प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया-


  1. निरी0 श्रीकृष्ण कुमार गुप्ता, प्रभारी यूपी-112 ।




  2. मु0आ0 गोविन्द नारायण पाण्डेय, यूपी-112 ।
    रिस्पॉन्स टाइम-पीआरवी-2253




  3. कमाण्डर-कमरुद्दीन।




  4. सब कमाण्डर सुमन साहनी।




  5. सब कमाण्डर आराधना वर्मा।




  6. पायलट शैलेष कुमार सिंह ।




  7. कमाण्डर हरेन्द्र कुमार यादव ।




  8. सब कमाण्डर गयासुद्दीन अंसारी ।




  9. सब कमाण्डर खुशबु सिंह ।




  10. सब कमाण्डर प्रीति सिंह ।




  11. कमाण्डर श्यामसुन्दर मौर्या ।




  12. सब कमाण्डर स्वाति तिवारी ।




  13. सब कमाण्डर रिन्कू पासवान ।




  14. पायलट ओमप्रकाश ।

रिस्पॉन्स टाइम-पीआरवी 2256


  1. कमाण्डर बृजेश कुमार ।




  2. सब कमाण्डर सुमन यादव ।




  3. सब कमाण्डर शिल्पी मिश्रा ।




  4. पायलट लक्ष्मी शंकर यादव ।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Aug 2025 10:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / 79वीं स्वतंत्रता दिवस परम्परागत एवं हर्षोउल्लास के साथ मनाया गया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.