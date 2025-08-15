79वीं स्वतंत्रता दिवस परम्परागत एवं हर्षोउल्लास के साथ मनाया गया

Mau Police: मऊ पुलिस अधीक्षक इलामरन जी द्वारा स्वतंत्रता दिवस-2025 के शुभ अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा इस जनपद के निम्नलिखित अधि0/कर्मचारीगण को प्रशंसा चिन्ह (रजत) व सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किया गया-
सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह-
पुलिस महानिदेशक, का प्रशंसा चिन्ह (सिल्वर)–
स्वतंत्रता दिवस-2025 के शुभ अवसर पर गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस जनपद के निम्नलिखित पुलिसकर्मियों को अति उत्कृष्ट/उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया-
अति उत्कृष्ट सेवा पदक-
उत्कृष्ट सेवा पदक-
स्वतंत्रता दिवस-2025 के अवसर पर श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, यूपी-112 उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निम्नलिखित यूपी-112 के निम्नलिखित पुलिसकर्मियों को पीआरवी ऑफ द डे/उत्कष्ट रिस्पांस टाइम हेतु प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया-
रिस्पॉन्स टाइम-पीआरवी 2256