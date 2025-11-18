Umar Ansari: उमर अंसारी के दावते वलीमा में लगा बड़ी राजनैतिक हस्तियों का जमावड़ा

Mukhtar Ansari: मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी के दावते वलीमा में बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियों,वकीलों का जमावड़ा रहा। आपको बता दें कि उमर अंसारी ने 15 नवंबर को एक बेहद निजी समारोह में फातिमा से निकाह किया था।

इस अवसर पर वह पिता को ले कर काफी भावुक होते नजर आए थे।