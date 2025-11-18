Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

Umar Ansari: उमर अंसारी के दावते वलीमा में लगा बड़ी राजनैतिक हस्तियों का जमावड़ा

मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी का वलीमा (रिसेप्शन) रविवार को दिल्ली में भव्य तरीके से आयोजित किया गया, जिसमें सियासत और समाज से जुड़े कई बड़े चेहरों ने शिरकत की।

less than 1 minute read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Nov 18, 2025

Mukhtar Ansari: मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी के दावते वलीमा में बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियों,वकीलों का जमावड़ा रहा। आपको बता दें कि उमर अंसारी ने 15 नवंबर को एक बेहद निजी समारोह में फातिमा से निकाह किया था।
इस अवसर पर वह पिता को ले कर काफी भावुक होते नजर आए थे।

दिल्ली में भव्य तरीके से हुआ दावते वलीमा

मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी का वलीमा (रिसेप्शन) रविवार को दिल्ली में भव्य तरीके से आयोजित किया गया, जिसमें सियासत और समाज से जुड़े कई बड़े चेहरों ने शिरकत की। कार्यक्रम में पूर्व कानून मंत्री और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सहित समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

उमर अंसारी का निकाह 15 नवंबर को हुआ था, जिसमें परिवार के बेहद करीबी लोगों को ही बुलाया गया था। इसके बाद 17 नवंबर को दिल्ली में रिसेप्शन रखा गया, जहां मेहमानों का स्वागत मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने किया।

अफजाल अंसारी ने नवदम्पति उमर अंसारी और उनकी बेगम को शुभकामनाएं दीं और मेहमानों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। वलीमे के दौरान राजनीतिक गलियारे के कई चेहरे एक ही मंच पर दिखाई दिए, जिसकी चर्चा पूरे दिन राजधानी में होती रही।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Nov 2025 02:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Umar Ansari: उमर अंसारी के दावते वलीमा में लगा बड़ी राजनैतिक हस्तियों का जमावड़ा

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mau News: चुनाव आयोग के विशेष पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा, SDM ने गांव-गांव पहुंचकर किया निरीक्षण

मऊ

पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान का अंतिम संस्कार, हजारों की भीड़ ने दी नम आंखों से विदाई

Mau
मऊ

Mau Crime: मऊ में धर्म परिवर्तन और अपहरण कांड का पर्दाफाश, पुलिस ने पिता–पुत्री सहित दो वांछित आरोपी पकड़ा

Mau
मऊ

मुख्तार अंसारी के बेटे उमर की शादी: मां नहीं हुईं शामिल; अब्बास और निकहत ने निभाई जिम्मेदारी

mukhtar ansari son umar wedding took place his mother did not attend abbas and nikhat took charge
मऊ

Mau News: पूर्व सांसद बाल कृष्ण चौहान का हृदय गति रुकने से निधन

मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.