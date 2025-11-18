Umar Ansari: उमर अंसारी के दावते वलीमा में लगा बड़ी राजनैतिक हस्तियों का जमावड़ा

Mukhtar Ansari: मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी के दावते वलीमा में बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियों,वकीलों का जमावड़ा रहा। आपको बता दें कि उमर अंसारी ने 15 नवंबर को एक बेहद निजी समारोह में फातिमा से निकाह किया था।
इस अवसर पर वह पिता को ले कर काफी भावुक होते नजर आए थे।
मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी का वलीमा (रिसेप्शन) रविवार को दिल्ली में भव्य तरीके से आयोजित किया गया, जिसमें सियासत और समाज से जुड़े कई बड़े चेहरों ने शिरकत की। कार्यक्रम में पूर्व कानून मंत्री और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सहित समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।
उमर अंसारी का निकाह 15 नवंबर को हुआ था, जिसमें परिवार के बेहद करीबी लोगों को ही बुलाया गया था। इसके बाद 17 नवंबर को दिल्ली में रिसेप्शन रखा गया, जहां मेहमानों का स्वागत मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने किया।
अफजाल अंसारी ने नवदम्पति उमर अंसारी और उनकी बेगम को शुभकामनाएं दीं और मेहमानों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। वलीमे के दौरान राजनीतिक गलियारे के कई चेहरे एक ही मंच पर दिखाई दिए, जिसकी चर्चा पूरे दिन राजधानी में होती रही।
