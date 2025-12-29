Mau News: रेलगाड़ी के नीचे लेटकर रील बनाना पड़ा महंगा, जाना पड़ा जेल



अजय राजभर ने चलती ट्रेन के नीचे लेटकर एक रील बनाई और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो में वह पहले ट्रेन की पटरियों के बीच लेटता है और फिर जान जोखिम में डालकर तेज रफ्तार ट्रेन के आने का इंतजार करता है। एक तेज रफ्तार ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई, और यह पूरी घटना युवक के फोन में रिकॉर्ड हो गई। रील के अंत में, युवक ने दर्शकों को ऐसे खतरनाक स्टंट न करने की चेतावनी भी दी थी।