मऊ

Mau News: रेलगाड़ी के नीचे लेटकर रील बनाना पड़ा महंगा, जाना पड़ा जेल

मऊ जिले की नगर कोतवाली पुलिस ने रेलवे ट्रैक पर खतरनाक स्टंट करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। रिलबाज युवक की पहचान अजय राजभर के रूप में हुई है, जो मजदूरी का काम करता है। उसने एक फिल्म से प्रेरित होकर यह हरकत की।

मऊ

Abhishek Singh

Dec 29, 2025

Mau Police News: मऊ जिले की कोतवाली पुलिस ने रेलवे ट्रैक पर खतरनाक स्टंट करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक की पहचान अजय राजभर के रूप में हुई है, जो मजदूरी का काम करता है। उसने एक फिल्म से प्रेरित होकर यह हरकत की।


अजय राजभर ने चलती ट्रेन के नीचे लेटकर एक रील बनाई और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो में वह पहले ट्रेन की पटरियों के बीच लेटता है और फिर जान जोखिम में डालकर तेज रफ्तार ट्रेन के आने का इंतजार करता है। एक तेज रफ्तार ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई, और यह पूरी घटना युवक के फोन में रिकॉर्ड हो गई। रील के अंत में, युवक ने दर्शकों को ऐसे खतरनाक स्टंट न करने की चेतावनी भी दी थी।

मजदूरी का काम करता है रिलबाज युवक

रिलबाज अजय राजभर, जो गोधन राजभर का पुत्र है, गिट्टी और बालू लादने का काम करने वाला एक मजदूर है। वह मऊ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के मुसरदह गांव का निवासी है। उसका एक भाई विजय भी है जो वेल्डिंग का काम करता है।


इस मामले पर कोतवाली थाना के कोतवाल अनिल कुमार सिंह ने बताया कि अजय राजभर नामक युवक रेलवे ट्रैक पर खतरनाक स्टंट कर रहा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे भविष्य में ऐसे स्टंट करने से रोकने के लिए 6 महीने के लिए पाबंद किया गया है।

Published on:

29 Dec 2025 09:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: रेलगाड़ी के नीचे लेटकर रील बनाना पड़ा महंगा, जाना पड़ा जेल

