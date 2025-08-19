मऊ में नाबालिका के साथ दुष्कर्म , वीडियो बनाए जाने का आरोप

वही इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक अनुप कुमार ने बताया की यह घटना थाना कोतवाली जनपद की है जिसमे एक नाबालिग लड़की को एक लड़का जो है एक खाली घर में ले गया है और उसके साथ उसके साथी भी थे। उनके द्वारा जो है इसके साथ बलात्कार की घटना करना बताया जा रहा है।

इसमें तत्काल जो है एफ आई आर कर ली गई है और विजिट कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो तीन अभियुक्त है वो भी नाबालिग है, वो उनकी तलाश की जा रही है और फिर भी उनको गिरफ्तार करके जो उचित और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।