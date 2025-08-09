Mau Police news अपर पुलिस अधीक्षक महेश सिंह अत्रि को दी गई भावभीनी विदाई, दो वर्षों की सेवा को किया गया नमन

Mau Police: मऊ जिले में अपने कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासित, न्यायपसंद और जनहितकारी कार्यशैली के लिए प्रसिद्ध अपर पुलिस अधीक्षक महेश सिंह अत्रि को मुरादाबाद स्थानांतरण के उपरांत शुक्रवार की शाम को भावभीनी विदाई दी गई। यह कार्यक्रम पुलिस लाइन स्थित सभागार में जिले के पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तरफ से आयोजित किया गया, जहां सभी ने उनकी सेवाओं को सराहा और उनके योगदान को याद किया।