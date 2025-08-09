Mau Police news अपर पुलिस अधीक्षक महेश सिंह अत्रि को दी गई भावभीनी विदाई, दो वर्षों की सेवा को किया गया नमन

Mau Police: मऊ जिले में अपने कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासित, न्यायपसंद और जनहितकारी कार्यशैली के लिए प्रसिद्ध अपर पुलिस अधीक्षक महेश सिंह अत्रि को मुरादाबाद स्थानांतरण के उपरांत शुक्रवार की शाम को भावभीनी विदाई दी गई। यह कार्यक्रम पुलिस लाइन स्थित सभागार में जिले के पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तरफ से आयोजित किया गया, जहां सभी ने उनकी सेवाओं को सराहा और उनके योगदान को याद किया।
महेश सिंह अत्रि ने मऊ जिले में फरवरी 2023 से अगस्त 2025 तक अपनी सेवाएं दीं। इस अवधि में उन्होंने अपराध नियंत्रण, शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं जनविश्वास अर्जित करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की। विदाई समारोह के दौरान साथी अधिकारियों ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया और उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
पुलिस अधीक्षक ईलामारन जी ने इस अवसर पर उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और उन्होंने जिस तरह से अपनी कार्यशैली के अनुसार एक मिसाल कायम किया उसकी चर्चा की गई।
जिले के निवर्तमान अपर पुलिस अधीक्षक महेश सिंह अत्री ने अपने कार्यकाल की यादों को साझा करते हुए जिले के लोगों, कार्यालय के सहयोगी और पुलिस टीम के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
उनके स्थानांतरण पर जनपद वासियों में जहां भावुकता का माहौल रहा, वहीं उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए अंगवस्त्रम, स्मृतिचिन्ह, फूल-माला और पुष्पगुच्छ के साथ शुभकामनाएं भी दी गईं।
इस मौके पर नवागत अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार, नगर क्षेत्राधिकारी अंजनी कुमार पांडे, थानाध्यक्ष कोतवाली अनिल सिंह समेत अन्य पुलिसकर्मी और कर्मचारी आदि मौजूद रहे।