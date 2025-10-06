Bharat Milap: भारी सुरक्षा के बीच राम विमान मस्जिद से टकराया, हर हर महादेव की गूंज और अज़ान के बीच सम्पन्न हुआ भरत मिलाप

ऐसा भरत मिलाप जिसमे भगवान राम के विमान को शाही मस्जिद से स्पर्श कराए बिना इसे अधूरा माना जाता है। मऊ में भरत मिलाप मुगल शासिका जहाँआरा के शासनकाल से शुरू हुआ एक ऐतिहासिक उत्सव है, जिसकी शुरुआत मुगलों के जमाने में हुई थी और जो लगभग 500 साल पुराना है। यह कार्यक्रम मऊ के शाही कटरा मैदान में आयोजित होता है, जहाँ दशहरे के दिन परंपरा के अनुसार, श्रीराम का विमान शाही कटरा मस्जिद के दक्षिणी द्वार को तीन बार छूता है या भगवान श्रीराम का पुष्पक विमान शाही कटरा मस्जिद से टकराता है, जिसके बाद भरत और श्रीराम का भव्य मिलन होता है