पुत्री के घर रह रहे वृद्ध ने फांसी लगाकर दी जान, कारण अज्ञात

दुबारी चौकी अंतर्गत महुवानी मोलनापुर गांव में शनिवार की तड़के एक 55 वर्षीय वृद्ध ने फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। वृद्ध के आत्महत्या करने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी।

मऊ

image

Abhishek Singh

Oct 25, 2025

Mau News: मधुबन थाना क्षेत्र के दुबारी चौकी अंतर्गत महुवानी मोलनापुर गांव में शनिवार की तड़के एक 55 वर्षीय वृद्ध ने फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। वृद्ध के आत्महत्या करने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी।

मृतक की पहचान गोरखपुर जिले के खुटावा गांव निवासी मिश्रीलाल चौहान पुत्र स्व. चन्द्रबली के रूप में हुई है। वे पिछले लगभग आठ वर्षों से अपनी पुत्री मीना चौहान पत्नी हरिन्द्र चौहान के घर महुवानी मोलनापुर में रह रहे थे। शनिवार की सुबह शौच के लिए निकले ग्रामीणों ने उन्हें गांव के उत्तर दिशा में स्थित एक बबूल के पेड़ से फंदे पर लटकता देखा। जिसके बाद गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर दुबारी चौकी पुलिस व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पुलिस जांच में जुटी

फिलहाल आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है।इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा।

Published on:

25 Oct 2025 02:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / पुत्री के घर रह रहे वृद्ध ने फांसी लगाकर दी जान, कारण अज्ञात

मऊ

उत्तर प्रदेश

