पुत्री के घर रह रहे वृद्ध ने फांसी लगाकर दी जान, कारण अज्ञात

मृतक की पहचान गोरखपुर जिले के खुटावा गांव निवासी मिश्रीलाल चौहान पुत्र स्व. चन्द्रबली के रूप में हुई है। वे पिछले लगभग आठ वर्षों से अपनी पुत्री मीना चौहान पत्नी हरिन्द्र चौहान के घर महुवानी मोलनापुर में रह रहे थे। शनिवार की सुबह शौच के लिए निकले ग्रामीणों ने उन्हें गांव के उत्तर दिशा में स्थित एक बबूल के पेड़ से फंदे पर लटकता देखा। जिसके बाद गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर दुबारी चौकी पुलिस व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।