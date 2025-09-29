Mau News: गेट का छज्जा गिरने से मासूम की मौत, पिता गंभीर रूप से घायल

Mau News, Pc: Patrika
Mau Accident News: मऊ शहर के थाना दक्षिण टोला क्षेत्र अंतर्गत हमीनपुरा मोहल्ले में सोमवार को एक दर्दनाक हादसे में गेट के ऊपर बना छज्जा गिरने से एक मासूम बच्ची की मौत हो गई, जबकि उसका पिता गंभीर रूप से घायल हो गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, हमीनपुरा निवासी 55 वर्षीय अनीश अहमद कमर अपनी 9 वर्षीय पुत्री अजका कमर के साथ अपने घर के अहाते में साफ-सफाई करने गये थे। इस दौरान जैसे ही उन्होंने मुख्य गेट खोला, तभी अचानक गेट के ऊपर बना बर्जा (छज्जा) भरभरा कर दोनों पर गिर गया। जिसमें पिता और पुत्री दोनों दब गए
हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची 112 पुलिस टीम ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया और दोनों को मलबे से बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने बच्ची अजका कमर को मृत घोषित कर दिया। वहीं, गंभीर रूप से घायल अनीश अहमद का इलाज चल रहा है।
पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटनास्थल की जांच कर रही है। प्रारंभिक रूप से छज्जे की जर्जर हालत को हादसे का कारण माना जा रहा है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है। इस हृदयविदारक घटना से पूरे मोहल्ले में शोक की लहर है।
@Pr Sushil Singh Mau
बड़ी खबरेंView All
मऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग