Mau News: गेट का छज्जा गिरने से मासूम की मौत, पिता गंभीर रूप से घायल

प्राप्त जानकारी के अनुसार, हमीनपुरा निवासी 55 वर्षीय अनीश अहमद कमर अपनी 9 वर्षीय पुत्री अजका कमर के साथ अपने घर के अहाते में साफ-सफाई करने गये थे। इस दौरान जैसे ही उन्होंने मुख्य गेट खोला, तभी अचानक गेट के ऊपर बना बर्जा (छज्जा) भरभरा कर दोनों पर गिर गया। जिसमें पिता और पुत्री दोनों दब गए