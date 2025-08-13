मऊ की अपराजिता सिंह ने नेशनल हाकी में जीता ब्रॉन्ज, जिले का नाम किया रोशन

Mau news: मऊ जिला सदर अस्पताल में तैनात वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. उमेश कुमार सिंह की बेटी अपराजिता सिंह ने 15वीं जूनियर महिला नेशनल हाकी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीतकर मऊ जिले का नाम रोशन किया। यह प्रतियोगिता 1 से 12 अगस्त तक काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में आयोजित हुई, जिसमें अपराजिता ने उत्तर प्रदेश टीम का प्रतिनिधित्व किया।