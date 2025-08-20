Mau News: गिट्टी से भरी अनियंत्रित ट्रक पावर हाउस से टकराई, मचा हड़कंप

Mau News: मऊ जिले के घोसी कोतवाली क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हुआ। वाराणसी-गोरखपुर मार्ग (NH-29) पर स्थित तड़ियाव गांव के बिजली उपकेंद्र में एक गिट्टी लदा ट्रेलर घुस गया।
हादसा रात करीब 3:10 बजे हुआ। चालक को नींद आने के कारण ट्रेलर अनियंत्रित हो गया। ट्रेलर ने पहले पावर हाउस की दीवार तोड़ी और फिर लैट्रिन टैंक में जा फंसा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दीवार की ईंटें चारों तरफ बिखर गईं।
हादसे में केबल, ट्रांसफॉर्मर और बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के समय बिजली विभाग के कर्मचारी अंदर सो रहे थे और बिजली की सप्लाई चालू थी। हादसे के तुरंत बाद बिजली ट्रिप हो गई, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना होने से बच गई।
ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई।
स्थानीय निवासी आदित्य के अनुसार, हादसे से पावर हाउस के कई उपकरणों को नुकसान पहुंचा है। ट्रेलर के लैट्रिन टैंक में फंस जाने से आगे नहीं बढ़ पाया। इस घटना से क्षेत्र की बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है।