Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मऊ

मऊ में टप्पेबाजी का बिहारी गिरोह असलहों के साथ धराया, 11 साल में पहली बार पकड़े गए बिहार के टप्पेबाज

टप्पेबाजों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति के स्टेट बैंक से निकलते समय उसके झोले में ब्लेड से काट कर नोट की गड्डी को निकल लिया। वही एक महिला जिउतिया त्यौहार के लिए खरीद कर जाते समय जूतिया और उसके सोने के मंगलसूत्र को निकाल लिया था।

मऊ

Abhishek Singh

Sep 14, 2025

Mau
Mau: पुलिस के हिरासत में टप्पेबाज, Pc: Patrika

Mau Crime News: थाना कोतवाली नगर पुलिस ने अंतरराजीय शातिर टप्पेबाज चोर गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। पकड़े गए अभियुक्त के पास से तीन अवैध तमंचा .315 बोर, दो कारतूस, एक अवैध तमंचा .32 बोर व कारतूस, चोरी के 2,75,000 रुपये नगद तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई। अभियुक्त पर आरोप है कि वह बैंक से पैसे निकालने वाले व्यक्तियों को निशाना बनाकर ठगी व चोरी की घटनाएं करता था।

होटल में ठहराव करके करते थे रेकी

पुलिस सूत्रों के अनुसार यह टप्पेबाज बिहार से आकर स्थानीय होटल में रहते थे और अपने यह मिशन के अनुसार बैंक से पैसे लेकर निकालने वाले लोगों को निशाना बनाते थे।

इन टप्पेबाजों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति के स्टेट बैंक से निकलते समय उसके झोले में ब्लेड से काट कर नोट की गड्डी को निकल लिया। वही एक महिला जिउतिया त्यौहार के लिए खरीद कर जाते समय जूतिया और उसके सोने के मंगलसूत्र को निकाल लिया था।

3 सितम्बर को भी एक महिला से 40 हजार रुपये निकालने के बाद 600 रुपये की ठगी कर 2.40 लाख रुपये हड़प लिए थे। एसपी मऊ इलामारन जी के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में गठित टीम ने 14 सितम्बर को रामलीला मैदान के पास से अभियुक्त को धर दबोचा। अभियुक्त के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Sept 2025 05:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / मऊ में टप्पेबाजी का बिहारी गिरोह असलहों के साथ धराया, 11 साल में पहली बार पकड़े गए बिहार के टप्पेबाज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.