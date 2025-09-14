मऊ में टप्पेबाजी का बिहारी गिरोह असलहों के साथ धराया, 11 साल में पहली बार पकड़े गए बिहार के टप्पेबाज

Mau Crime News: थाना कोतवाली नगर पुलिस ने अंतरराजीय शातिर टप्पेबाज चोर गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। पकड़े गए अभियुक्त के पास से तीन अवैध तमंचा .315 बोर, दो कारतूस, एक अवैध तमंचा .32 बोर व कारतूस, चोरी के 2,75,000 रुपये नगद तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई। अभियुक्त पर आरोप है कि वह बैंक से पैसे निकालने वाले व्यक्तियों को निशाना बनाकर ठगी व चोरी की घटनाएं करता था।