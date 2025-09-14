मऊ में टप्पेबाजी का बिहारी गिरोह असलहों के साथ धराया, 11 साल में पहली बार पकड़े गए बिहार के टप्पेबाज

Mau Crime News: थाना कोतवाली नगर पुलिस ने अंतरराजीय शातिर टप्पेबाज चोर गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। पकड़े गए अभियुक्त के पास से तीन अवैध तमंचा .315 बोर, दो कारतूस, एक अवैध तमंचा .32 बोर व कारतूस, चोरी के 2,75,000 रुपये नगद तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई। अभियुक्त पर आरोप है कि वह बैंक से पैसे निकालने वाले व्यक्तियों को निशाना बनाकर ठगी व चोरी की घटनाएं करता था।
पुलिस सूत्रों के अनुसार यह टप्पेबाज बिहार से आकर स्थानीय होटल में रहते थे और अपने यह मिशन के अनुसार बैंक से पैसे लेकर निकालने वाले लोगों को निशाना बनाते थे।
इन टप्पेबाजों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति के स्टेट बैंक से निकलते समय उसके झोले में ब्लेड से काट कर नोट की गड्डी को निकल लिया। वही एक महिला जिउतिया त्यौहार के लिए खरीद कर जाते समय जूतिया और उसके सोने के मंगलसूत्र को निकाल लिया था।
3 सितम्बर को भी एक महिला से 40 हजार रुपये निकालने के बाद 600 रुपये की ठगी कर 2.40 लाख रुपये हड़प लिए थे। एसपी मऊ इलामारन जी के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में गठित टीम ने 14 सितम्बर को रामलीला मैदान के पास से अभियुक्त को धर दबोचा। अभियुक्त के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।